Гражданин Литвы с символикой Wagner на рюкзаке не вылетел из Вильнюсского аэропорта

Информация об этом появилась в одной группе на фейсбуке. Пресс-секретарь „Литовских аэропортов“ Тадас Василяускас информировал Delfi, что человека и его вещи тщательно осмотрели, никаких угрожающих для авиации вещей у него не было. Однако из-за символики было решено вызвать полицию и Службу охраны госграницы.

„Мы против использования таких логотипов и не одобряем такое поведение пассажира, но наши специалисты по безопасности во всех случаях должны действовать по законам ЛР, в данном случае логотип на рюкзаке не мог быть препятствием для остановки пассажира или его багажа, запрета на его вылет. Мы обратились в полицию, мы верим, что она разъяснит, что мы можем делать в таких случаях сами или с помощью полиции. Этого пассажира проверили. Как и другие пассажиры, он прошел в зал ожиданий без запрещенных вещей“, — сказал Василяускас.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что этот человек из Литвы не вылетел, ему назначен штраф за демонстрацию запрещенной символики.

„Самолет улетел, он остался в аэропорту в нашем помещении“, — сказал он.

„[Гражданин] намеревался лететь в Лондон. Это гражданин Литвы. Во время проверки документов пограничники доставили его в свое помещение, составили протокол об административном нарушении по 524 ст. (за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики). После составления протокола и всех процедур его отпустят“, — заметил Мишутис.

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