Правда ли, что зарубежные журналы выпустили эти обложки, посвящённые Украине, Рождеству и новому президенту Аргентины?

Немецкий журнал Titanic

20 декабря в Сети появилась обложка немецкого сатирического журнала Titanic. На ней изображён рождественский антураж: ёлка с подарками и камин, над которым вместо традиционных носков подвешены военные ботинки с торчащими из них костями. На ботинках прикреплены бирки цветов украинского флага, а заголовок гласит: „Празднуем Рождество вместе с Украиной“. Эту обложку опубликовали такие Telegram-каналы, как „Colonelcassad“ (235 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Александр Семченко“ (80 000) и „VОzмездие“ (22 000).

Журнал Titanic выходит раз в месяц. На обложке, разошедшейся в соцсетях, указано, что это номер за декабрь 2023 года. Между тем в онлайн-магазине на официальном сайте журнала, где представлены все выпуски за 2023 год, у декабрьского номера совершенно другая обложка. На оригинальном коллаже высмеивается типичный обыватель. Заголовок гласит: „Это ужасно: как мы учимся справляться с плохими новостями“. На фоне руин и пожаров — фотографии светской хроники и новости о подорожании глинтвейна.

Кроме того, на настоящих обложках Titanic под названием месяца также указан порядковый номер выпуска (например, Nr.12 в декабре, как это и написано на подлинном журнале). На разошедшейся же в Сети обложке написано „рождественский выпуск“. Между тем ни в декабре 2022 года, ни в декабре 2021 года дизайн столбца с технической информацией не менялся, и никаких рождественских выпусков у Titanic не было.

Фейковые обложки Titanic появляются в соцсетях далеко не в первый раз: в октябре 2022 года, а также в июне и октябре 2023 года российские Telegram-каналы распространяли карикатуры про Зеленского и Украину под видом новых номеров немецкого сатирического журнала.