Правда ли, что зарубежные журналы выпустили эти обложки, посвящённые Украине, Рождеству и новому президенту Аргентины?
В декабре 2023 года в Сети появились обложки изданий Titanic, El Jueves и Rodip Reb, высмеивающие Украину и президента страны Владимира Зеленского. Мы решили проверить, настоящие ли это обложки.
Немецкий журнал Titanic
20 декабря в Сети появилась обложка немецкого сатирического журнала Titanic. На ней изображён рождественский антураж: ёлка с подарками и камин, над которым вместо традиционных носков подвешены военные ботинки с торчащими из них костями. На ботинках прикреплены бирки цветов украинского флага, а заголовок гласит: „Празднуем Рождество вместе с Украиной“. Эту обложку опубликовали такие Telegram-каналы, как „Colonelcassad“ (235 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Александр Семченко“ (80 000) и „VОzмездие“ (22 000).
Журнал Titanic выходит раз в месяц. На обложке, разошедшейся в соцсетях, указано, что это номер за декабрь 2023 года. Между тем в онлайн-магазине на официальном сайте журнала, где представлены все выпуски за 2023 год, у декабрьского номера совершенно другая обложка. На оригинальном коллаже высмеивается типичный обыватель. Заголовок гласит: „Это ужасно: как мы учимся справляться с плохими новостями“. На фоне руин и пожаров — фотографии светской хроники и новости о подорожании глинтвейна.
Кроме того, на настоящих обложках Titanic под названием месяца также указан порядковый номер выпуска (например, Nr.12 в декабре, как это и написано на подлинном журнале). На разошедшейся же в Сети обложке написано „рождественский выпуск“. Между тем ни в декабре 2022 года, ни в декабре 2021 года дизайн столбца с технической информацией не менялся, и никаких рождественских выпусков у Titanic не было.
Фейковые обложки Titanic появляются в соцсетях далеко не в первый раз: в октябре 2022 года, а также в июне и октябре 2023 года российские Telegram-каналы распространяли карикатуры про Зеленского и Украину под видом новых номеров немецкого сатирического журнала.
Самое ранее упоминание новой фейковой обложки, по данным сервиса TGStat, — это пост в Telegram-канале российской телеведущей Олеси Лосевой, опубликованный 20 декабря 2023 года в 13:17 по московскому времени. „Проверено“ ранее разбирало и другие случаи, когда с этого канала начиналось распространение поддельных обложек иностранных журналов.
Испанский журнал El Jueves
12 декабря в соцсетях стала распространяться обложка испанского сатирического журнала El Jueves. Она была приурочена к визиту Владимира Зеленского на инаугурацию аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря. На карикатуре лидеры двух стран обнимаются, Зеленский при этом вынимает бумажник из заднего кармана аргентинского коллеги. Это изображение сопровождается подписью: „Украина помогает Аргентине поддерживать Украину“. Публикации с якобы обложкой El Jueves появились, например, в Telegram-каналах Ukr leaks (19 000 просмотров на момент написания этого разбора) и Swiss🐈Vatnik (12 000).
На вирусном изображении указано, что это № 2.395 46-го года существования журнала (то есть 2023 год). Под номером журнала есть надпись „специальный выпуск“. На сайте El Jueves в архиве обложек за 2023 год такого изображения нет, а последний доступный номер выходил под №2.394 и посвящён не Украине, а людям года по версии издания.
Однако в соцсетях издания регулярно публикуются и анонсы ещё не поступивших в продажу выпусков. 12 декабря в фейсбуке журнала появилась обложка следующего номера.
Правда, он снова не был посвящён Украине. Кроме того, отличается и нумерация: №2.395 решили выпустить в нескольких частях, и они обозначены как №№ 2.395-01, 2.395-02 и 2.395-03.
Фальшивые обложки El Jueves появлялись в Сети несколько раз. Как правило, авторы фейков изображали на них Зеленского.
Самая ранняя публикация с карикатурой на Зеленского и Милея — это пост в Telegram-канале „V🇷🇺Рука Кремля🇷🇺Z“ (6000 просмотров), появившийся 12 декабря в 15:00 по московскому времени.
Индийский журнал Rodip Reb
16 декабря в соцсетях появилась обложка издания под названием Rodip Reb. На ней изображён разбитый ёлочный шар цветов украинского флага, картинку сопровождает подпись „Затянутые во мрак: трагические перспективы Украины в 2024 году“. Это изображение не получило широкого распространения, больше всего просмотров осталось у первоисточника этого изображения, Telegram-канала телеведущей Олеси Лосевой (12 000 на момент написания разбора).
Издания с таким названием обнаружить не удалось. Сайт Rodipreb.in, указанный на обложке, также не находится поисковыми системами. Фактчекинговый проект „Детектор мифов“ связался с индийскими коллегами из Factly.in, и те подтвердили, что подобного журнала не существует.
Однако разгадка гораздо проще. Название журнала — нехитро завуалированное оскорбление (название нужно почитать справа налево), адресованное основателю проекта „Проверено“, регулярно разоблачающему авторов фейковых обложек иностранных журналов. С середины 2022 года и до конца 2023 года „Проверено“ написало о 59 фейковых обложках, в том числе Charlie Hebdo, Courrier International, Handelsblatt, Le Man, Newsweek и многих других изданий. После серии разоблачений прокремлёвские Telegram-каналы ответили фейком о том, что фальшивые обложки якобы создавал главный редактор „Проверено“ Илья Бер.
Самое раннее упоминание фейкового журнала — пост в Telegram-канале телеведущей Олеси Лосевой. Этот канал регулярно встречается в разборах „Проверено“ и нередко оказывается первоисточником фейков.
Итог: Фейк