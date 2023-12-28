Новый год без лишних килограммов: как не поправиться во время праздников

Точно не стоит отказываться от традиционных блюд, которые принято готовить в зимние праздники. Именно они придают Новому году и Рождеству особую изюминку, мы их любим с самого детства, мы к ним давно привыкли. Вопрос больше состоит в том, как мы будем эти блюда сочетать между собой. Когда мы накрываем на стол, нужно помнить о классическом правиле тарелки: половина тарелки должна быть занята овощами, одна четверть - мясом, другая четверть - печеным картофелем, без которого не может обойтись ни один новогодний праздник. Конечно же, традиционная тушеная квашеная капуста. Капуста очень полезна для организма, в ней содержится много полезных веществ и витаминов. Но ее можно приготовить без мяса, сала или шкварок, уменьшив таким образом количество жиров. Кто устал уже от тушеной квашеной капусты, можно заменить ее, например, на красную капусту или сделать легкий салат со свежей капустой. Кровяная колбаса тоже может быть на праздничном столе. Это не совсем колбаса в классическом понимании этого слова - в ней не так много мяса, по сравнению с крупой. Поэтому в случае кровяной колбасы вполне можно обойтись без картошки как гарнира, отдав предпочтение запеченным овощам. Например, можно поэкспериментировать и приготовить разноцветную морковку, пастернак или популярный сейчас в ресторанах высокой кухни сельдерей. Вы можете попробовать что-то новое и интересное, чего в обычной жизни не едите.