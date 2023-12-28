Новый год без лишних килограммов: как не поправиться во время праздников
Впереди Новый год и праздничное застолье. Салаты, жаркое, сладости и фрукты - столько всего вкусного, всё хочется попробовать. А еще же надо зайти в гости к друзьям и родственникам - там тоже столы ломятся от новогодних блюд. Как пережить весь этот "праздник живота“, не набрать лишних пару килограммов и чувствовать себя легко? Полезные советы дает консультант и терапевт по питанию Ляэне-Таллиннской центральной больницы Кюлли Холстинг.
Если к Вам кто-то придет за советом, что должно быть на праздничном столе, чтобы было и вкусно, и в то же время полезно - что Вы посоветуете? Так ли, например, полезны традиционные эстонские блюда: кровяная колбаса, тушеная квашеная капуста, маринованная тыква?
Точно не стоит отказываться от традиционных блюд, которые принято готовить в зимние праздники. Именно они придают Новому году и Рождеству особую изюминку, мы их любим с самого детства, мы к ним давно привыкли. Вопрос больше состоит в том, как мы будем эти блюда сочетать между собой. Когда мы накрываем на стол, нужно помнить о классическом правиле тарелки: половина тарелки должна быть занята овощами, одна четверть - мясом, другая четверть - печеным картофелем, без которого не может обойтись ни один новогодний праздник. Конечно же, традиционная тушеная квашеная капуста. Капуста очень полезна для организма, в ней содержится много полезных веществ и витаминов. Но ее можно приготовить без мяса, сала или шкварок, уменьшив таким образом количество жиров. Кто устал уже от тушеной квашеной капусты, можно заменить ее, например, на красную капусту или сделать легкий салат со свежей капустой. Кровяная колбаса тоже может быть на праздничном столе. Это не совсем колбаса в классическом понимании этого слова - в ней не так много мяса, по сравнению с крупой. Поэтому в случае кровяной колбасы вполне можно обойтись без картошки как гарнира, отдав предпочтение запеченным овощам. Например, можно поэкспериментировать и приготовить разноцветную морковку, пастернак или популярный сейчас в ресторанах высокой кухни сельдерей. Вы можете попробовать что-то новое и интересное, чего в обычной жизни не едите.
В праздники мы не отходим от стола, постоянно едим - много и часто. Ходим в гости - и там тоже едим. Какое влияние все это гастрономическое удовольствие оказывает на наш организм? Опасно ли есть в таком количество на протяжении, например, трех дней? Прибавятся ли от этого лишние килограммы?
Если наступит такой праздничный период, когда вы будете с утра до вечера есть - и есть не совсем полезную пищу -, то некоторым людям, конечно же, пара лишних килограммов обеспечена. Но как правило, они потом быстро уйдут, это компульсивное переедание — состояние, когда человек ест много пищи за короткое время: даже когда не голодный и не может остановиться, хотя уже сыт или даже объелся.
Более серьезная проблема возникнет, есть вы начнете жить в таком режиме переедания с католического Рождества, а закончите где-нибудь в начале января, после наступления православного Рождества. И если всё это время вы будете переедать, да еще и не совсем полезную еду, употреблять алкоголь в большом количестве, вот тогда влияние на организм, увы, будет негативное.
Важно соблюдать умеренность и больше двигаться. Посиделки за праздничным столом можно разбавить небольшими прогулками на свежем воздухе, подвижными или настольными играми. Главное - чем-то заняться кроме того, чтобы просто сидеть и есть.
А есть ли какая-то более полезная альтернатива пипаркоокам? Там же столько сахара, масла, муки!
Если вы сами готовите тесто для пипаркооков, то можно, например, как минимум половину обычной пшеничной муки заменить на муку грубого помола. Текстуру или вид пипаркооков это не изменит. А еще добавьте специи - они очень хорошо способствуют пищеварению. Кто не хочет пипаркооков из пшеничной муки, можно поэкспериментировать и сделать печенье из ржаной, овсяной, миндальной или даже гречневой муки. Альтернатив у нас довольно много. Но при этом важнее всё же другое - количество, сколько мы в конечном итоге этих пипаркооков съедим.
А что делать, если в праздничные дни должны прийти гости, а у них очень специфические предпочтения - кто-то не ест мясо, кто-то молочные продукты, а у кого-то вообще аллергия. Что тогда приготовить, чтобы было вкусно и одновременно полезно?
Прежде всего нужно точно узнать предпочтения человека, что ему можно, а что нельзя. Может быть, придется исключить яйца или молочные продукты, если гость, например, веган. В магазинах сейчас очень большой выбор веганских продуктов. Почему бы и вам раз в году не попробовать что-то подобное?! Интересный опыт. Тем более, что в эстонской национальной кухне очень большое разнообразие всевозможных овощей, которые придутся по вкусу не только друзьям-веганам, но и почитателям мяса. Поэтому повторюсь, будьте смелее и открытее - в праздники можно экспериментировать, поставить и традиционные блюда, и совершенно новые, несвойственные вашей семье, но те, что понравятся вашим гостям - голодным никто не должен остаться.
Какая разница между пищевой аллергией и непереносимостью?
Аллергия — это повышенная чувствительность иммунной системы к определенным раздражителям. При первом контакте с веществом иммунная система воспринимает его как враждебное и начинает вырабатывать антитела для борьбы с ним. Симптомы появляются при повторном контакте вне зависимости от количества съеденной пищи. Например, если у вас аллергия на клубнику, для реакции может быть достаточно и одной ягодки. Так что крайне важно контролировать, чтобы в организм не попал и миллиграмм аллергена.
Аллергические реакции возникают быстрее - иногда сразу, иногда через какое-то время, но обычно в течение восьми часов станет заметно. Стоит какому-нибудь аллергику что-то съесть, как может сразу же возникнуть зуд, покраснения, появится насморк или начнут слезиться глаза. То есть проявится прямая реакция на раздражитель. Но так как аллергическая реакция может проявиться и через несколько часов после приема пищи, довольно сложно определить, из-за какого именно продукта она возникла.
Если же мы говорим о непереносимости, то она обычно проявляется симптомами только со стороны желудочно-кишечного тракта: возникает боль в животе, вздутие, диарея и т.д. Но, например, непереносимость глютена (целиакия) или лактозы (неспособность организма переваривать молочный сахар) можно довольно легко диагностировать, в том числе и у семейного врача.
А как себя вести, если вдруг во время праздника человек понимает, что у него проявилась аллергическая реакция или симптом непереносимости? К кому обращаться за помощью?
Если возникли симптомы, похожие на непереносимость лактозы, их можно облегчить с помощью активированного угля. Но если человек уже изначально знает, что у него есть такая проблема, он может купить в аптеке препараты, содержащие лактазу. Их нужно просто иметь при себе и использовать в случае необходимости. В случае непереносимости глютена, какого-то одного четкого лекарства не существует. При аллергии хорошо бы иметь дома какие-то антигистаминные (противоаллергические) препараты, чтобы как можно быстрее облегчить состояние.
5 советов как восстановиться после праздников (и сбросить пару килограммов):
1. Соблюдайте регулярность. Иногда кажется, что если пропустить обед или ужин, то проблема решится сама собой. Но нет - организм еще больше замедлит обмен веществ, из-за чего сбросить пару лишних килограммов станет сложнее.
2. Соблюдайте правило тарелки - половина тарелки должна быть наполнена овощами. Они улучшают обмен веществ, не такие калорийные, в них много полезных веществ и волокон, которые придают чувство сытости.
3. Двигайтесь! Если после Нового года ваши весы показывают чуть больше килограммов, чем было до праздников, добавьте физической активности.
4. Выбирайте более полезную альтернативу. Многие из нас годами покупают одни и те же продукты, привыкнув к определенной упаковке и фирме. Но обратите внимание на схожие продукты, которые могут стать хорошей альтернативой - в них может оказаться меньше калорий, но больше полезных веществ.
5. Не забывайте про рыбу! При этом необязательно выбирать исключительно дорогое рыбное филе, полезные жирные кислоты омега-3, витамин D и белок можно получить и из салаки, селедки или замороженной белой рыбы.