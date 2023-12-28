СМИ: Путин сказал Си, что Россия будет воевать в Украине пять лет

По мнению издания, это замечание было предупреждением для Си не менять своей пророссийской позиции. Своим заявлением Путин пытался заверить Китай, что затяжная война выгодна России и в конечном счете Москва выйдет из нее победителем, несмотря на то, что в тот момент ситуация не складывалась в ее пользу, отмечает Nikkei.

Исходя из этих слов, издание делает вывод о том, что „не следует принимать за чистую монету“ сигналы Путина по дипломатическим каналам о готовности к переговорам о прекращении огня.

23 декабря газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, писала, что президент РФ с сентября через посредников передает Киеву и его западным партнерам, что готов прекратить огонь и заморозить боевые действия в текущих границах, то есть оставить России оккупированные территории.

Возможно, Путин хочет создать иллюзию того, что движется к миру в преддверии президентских выборов в России, полагая, что такая атмосфера будет благоприятствовать ему в ходе голосования, пишет Nikkei.

При этом издание считает, что руководство Китая вряд ли доверяет заявлению Путина о намерении вести войну пять лет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.