Правдиво ли видео, на котором мигрант справляет нужду в нидерландском супермаркете?

На девятисекундном видео мужчина стоит в характерной позе над продуктами в мясном отделе супермаркета, при этом слышится журчание. Человек, который снимает его со спины, произносит что-то на незнакомом языке, а затем говорит на английском: „We don’t eat pork“ („Мы не едим свинину“).Как утверждают в соцсетях, дело происходит в одном из супермаркетов Нидерландов, а создатели видео — мусульманские мигранты, которые таким образом показывают своё отношение к грязному с точки зрения ислама продукту. С подобным описанием видео обошло многие русскоязычные соцсети, а наибольшую популярность получило во „ВКонтакте“ и Telegram — на каналах „Топор 18+„ (1,8 млн просмотров на момент написания материала), „Невзоров“ (480 000), „Саня во Флориде“ (402 000), „Труха. Жесть 18+„ (292 000), Voblya (133 000), „Бутылка“ (130 000) и „Баклажан“ (128 000).

Язык, на котором говорит мужчина, снимающий процесс на камеру, действительно нидерландский. Полностью его фраза звучит так: „Бро, ты радикал только потому, что не ешь свинину? Вау! Мы не едим свинину! Мы не едим свинину!“

В русскоязычных соцсетях видео распространялось со второй половины дня 17 декабря. Однако легко заметить, что на других языках оно стало популярным ещё раньше — например, в соцсети X есть англоязычная публикация с более чем 3 млн просмотров. Тогда же, днём 17 декабря, роликом с соответствующим описанием поделился британский праворадикальный политик, ярый противник мусульманских иммигрантов Пол Голдинг (более 1 млн просмотров). Видео не обошли вниманием и нидерландские правые — запись также опубликовал Герт Вилдерс, лидер победившей на недавних выборах Партии свободы. В своё время он заявлял, что выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, будь тот иммигрантом.

Самая ранняя обнаруженная „Проверено“ публикация вирусного видео состоялась значительно раньше — ещё 14 декабря это сделали в TikTok и Instagram пользователи с одинаковым именем buurtwachtt.