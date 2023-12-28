Правдиво ли видео, на котором мигрант справляет нужду в нидерландском супермаркете?
В декабре 2023 года интернет обошёл ролик, якобы показывающий протест переехавшего в Европу мусульманина. Мы проверили, корректно ли такое описание произошедшего.
На девятисекундном видео мужчина стоит в характерной позе над продуктами в мясном отделе супермаркета, при этом слышится журчание. Человек, который снимает его со спины, произносит что-то на незнакомом языке, а затем говорит на английском: „We don’t eat pork“ („Мы не едим свинину“).Как утверждают в соцсетях, дело происходит в одном из супермаркетов Нидерландов, а создатели видео — мусульманские мигранты, которые таким образом показывают своё отношение к грязному с точки зрения ислама продукту. С подобным описанием видео обошло многие русскоязычные соцсети, а наибольшую популярность получило во „ВКонтакте“ и Telegram — на каналах „Топор 18+„ (1,8 млн просмотров на момент написания материала), „Невзоров“ (480 000), „Саня во Флориде“ (402 000), „Труха. Жесть 18+„ (292 000), Voblya (133 000), „Бутылка“ (130 000) и „Баклажан“ (128 000).
Язык, на котором говорит мужчина, снимающий процесс на камеру, действительно нидерландский. Полностью его фраза звучит так: „Бро, ты радикал только потому, что не ешь свинину? Вау! Мы не едим свинину! Мы не едим свинину!“
В русскоязычных соцсетях видео распространялось со второй половины дня 17 декабря. Однако легко заметить, что на других языках оно стало популярным ещё раньше — например, в соцсети X есть англоязычная публикация с более чем 3 млн просмотров. Тогда же, днём 17 декабря, роликом с соответствующим описанием поделился британский праворадикальный политик, ярый противник мусульманских иммигрантов Пол Голдинг (более 1 млн просмотров). Видео не обошли вниманием и нидерландские правые — запись также опубликовал Герт Вилдерс, лидер победившей на недавних выборах Партии свободы. В своё время он заявлял, что выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, будь тот иммигрантом.
Самая ранняя обнаруженная „Проверено“ публикация вирусного видео состоялась значительно раньше — ещё 14 декабря это сделали в TikTok и Instagram пользователи с одинаковым именем buurtwachtt.
Как и в твите Вилдерса, местом действия указан супермаркет сети Albert Heijn — она упоминается как в хештегах, так и в субтитрах к видео. Однако в первоисточнике нет никакого намёка на то, что авторы видео — мигранты и/или мусульмане.
Вообще, аккаунты buurtwachtt в соцсетях полны юмористических видео с элементами розыгрыша, а в некоторых роликах блогер, стоя спиной к камере, также имитирует мочеиспускание.
При этом весьма сомнительно, чтобы герой делал это на самом деле — жидкость не имеет цвета, и, скорее всего, в ход идёт бутылка с водой, которую голландец носит с собой в некоторых других публикациях. В случае же с супермаркетом не видно даже струи, а звук журчащей воды — вероятно, наложенный звуковой эффект.
Фактчекеры из Snopes связались с авторами ролика через соцсети, и те подтвердили, что на видео нет настоящего мочеиспускания. Они отметили, что звук капающей мочи был добавлен через аудиоредактор, а также сообщили о мусульманском вероисповедании героя видео, впрочем, иммигрантом не являющегося. 20 декабря на канале buurtwatcht в Youtube вышло видео под названием „Я обманул весь мир“, в котором автор подробно объяснил механику этого и подобных розыгрышей с использованием бутылки. Затем уже „Проверено“ связалось с пресс-службой сети супермаркетов Albert Heijn. Там ответили, что провели по этому поводу внутреннее расследование и выяснили: никаких сообщений об инцидентах из магазинов не поступало.
Таким образом, распространившийся по соцсетям ролик — это розыгрыш, не сопровождавшийся реальным мочеиспусканием, а скандальный контекст был добавлен к нему уже другими пользователями, принявшими его за чистую монету.
Итог: Фейк