США выделили последний в 2023 году пакет помощи Украине

США направляют Украине новый пакет военной помощи объемом 250 млн долларов. Как сообщил в среду, 27 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен, это последний пакет помощи Вашингтона Киеву в 2023 году.

По данным американского министерства обороны, в перечне поставок значатся компоненты систем противовоздушной обороны, боеприпасы для передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, тяжелые противотанковые ракетные комплексы TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, одноразовые противотанковые реактивные гранаты AT-4, более 15 млн патронов к стрелковому оружию, а также запчасти, медицинское и вспомогательное оборудование.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее предупредил, что после отправки этого пакета средства для поддержки Украины, имеющиеся в наличии, будут исчерпаны.

Новое финансирование американской военной помощи Украины возможно только с одобрения Конгресса США.Однако среди конгрессменов с сентября идут острые дискуссии из-за разногласий демократов и республиканцев. Белый дом просил выделить на помощь Украине 61,3 млрд долларов. Республиканская партия отказывается согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на решение внутренних проблем - укрепления границы США с Мексикой и ограничения масштабов нелегальной миграции.

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