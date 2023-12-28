В Нарве вновь много туристов. Но транзитом

По словам директора нарвского отеля Inger Владимира Изотова, действительно, иностранцев в праздничные дни в городе стало много. „Они едут в Россию, но в связи с пробкой на границе вынуждены оставаться на день или на пару дней в Нарве“, - отметил Изотов. Он уточнил, что не только финны останавливаются в отеле, в эти дни было много австрийцев, шведов и немцев.

Роман Ипполитов, член правления AS Transservis-N, рассказал, что на их стоянках количество автомобилей увеличилось. Он не может сказать точно, из каких стран и привести статистику, но визуально машин намного больше, чем в обычные дни.

Также жители города заметили, что на парковках появилось больше автомобилей с финскими и латышскими номерами. Горожане предположили, что кто-то оставляет свой личный транспорт в Нарве и пешком переходит границу.

По информации сайта GoSwift 28 декабря задержка очереди по предварительному бронированию для пересекающих границу на машине составляет 47 часов. В среднем в день с 24 по 27 декабря границу пересекало по 105-110 легковых автомобилей.

Представители погранпункта Нарва-1 сообщили, что граница работает 24/7 каждый день, в том числе в праздники. Изменений в часах работы пока не предусмотрено, но, отметили в Департаменте полиции и погранохраны, все зависит от текущей ситуации с мигрантами.

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