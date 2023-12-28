Соревнования по прыжкам с трамплина были приостановлены из-за падения норвежца

27-летний Ринген упал после прыжка на 113,5 метра. „Он потерял сознание и немного повредил бедро. К травме головы нужно относиться очень серьезно“, - сказал в интервью Dagbladet менеджер норвежской команды Клас Бреде Бротен.

Рингена доставили в больницу Люцерна, где он пробудет как минимум до сегодняшнего вечера. По данным норвежской команды, у него диагностировано серьезное сотрясение мозга.

В среду вечером норвежский прыгун с трамплина сообщил о своем состоянии в Instagram. „Это был не тот конец 2023 года, на который я надеялся. Спасибо всем за добрые пожелания. После всего этого я должен признать, что мне повезло. Все, что у меня сейчас есть, - это головная боль и больное лицо“, - написал Ринген.

После перерыва соревнования продолжились. Норвежец Андерс Хаар одержал победу по сумме двух прыжков.

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