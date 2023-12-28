Гибель „Новочеркасска“: почему российский десантный корабль так сильно взорвался?

О характере повреждений Минобороны России ничего не сообщает, однако на появившихся в социальных сетях видеозаписях и фотографиях, которые сделаны, предположительно, во время обстрела, виден сильный взрыв.

Геолоцировать место взрыва несложно — если все эти ролики были сделаны в Феодосии, то там есть только один большой пирс с морскими кранами, он находится на территории торгового порта. На фотографиях, появившихся в соцсетях утром, видны постройки на портовом пирсе.

Судя по комментариям, на снимках видны остатки корабля, который был пришвартован у причала порта. Идентифицировать в этих кусках обгоревшего и сильно поврежденного металла надстройки корабля трудно, а установить тип почти невозможно.

Тем не менее, поскольку Министерство обороны России признало факт поражения БДК „Новочеркасск“ в Феодосии, то можно с высокой долей вероятности предположить, что это могут быть остатки корабля.

Опубликованные видеозаписи также, вероятно, подлинные, несмотря на то, что геолоцировать многие из них трудно. Тем не менее, судя по тому, как похожи взрывы на разных роликах, по тому, как на разных роликах заметны портовые постройки и краны, а также по тому, что все они появились примерно в одно время, на них, скорее всего, действительно отображено одно событие — большой взрыв в феодосийском торговом порту в ночь на 26 декабря 2023 года.

Но главное — в интернете довольно быстро появились спутниковые снимки корабля до и после удара. Ниже — снимки, сделанные 5 и 26 декабря.

На них, во-первых, видно, что корабль действительно находился у пирса феодосийского порта, во-вторых, что он затонул, а в-третьих, что постройки на пирсе получили некоторые повреждения.

Тем не менее ни один из портовых кранов не рухнул, как и мачта освещения, которая стоит у места швартовки корабля.

Сколько погибших?