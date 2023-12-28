Звездному игроку НБА наложили 21 шов после укусов собаки в Рождество

Гордону наложили 21 шов из-за рваных ран лица и рук, пишет The Athletic. По словам представителей „Денвер Наггетс“, Гордон находится в хорошей форме, но из-за травмы будет находиться отдельно от команды, пока не завершит восстановление.

28-летний форвард входил в чемпионский состав „Денвер Наггетс“ и помог команде завоевать свой первый в истории титул чемпионов НБА. В этом сезоне игрок продолжает демонстрировать хорошую игру. В 28 матчах он набирает в среднем 13,6 очка, делает 6,9 подборов и 3,4 ассиста.

На данный момент „Денвер Наггетс“ занимают второе место в Западной конференции НБА, имея в своем активе 22 победы и 10 поражений.

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