Лучшая шахматистка Эстонии сыграла вничью с действующей чемпионкой мира

На данный момент сразу несколько шахматисток, которые занимают 11-18-е место, набрали по 5,5 очков. Нарва начала второй день с двух побед, обыграв Раут Падмини из Индии и Валентину Гунину из России, выступавшую под нейтральным флагом.

Затем Нарва проиграла представительнице Китая Чжу Цзиньер и сыграла вничью с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, которая также представляет Китай.

После восьми туров лидирует россиянка Анастасия Боднарук, которая выступает под нейтральным флагом. Осталось сыграть еще три тура.

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