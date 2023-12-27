Из Латвии планируется выдворить не менее 1213 граждан России — из-за неисполнения норм Иммиграционного закона

Упомянутые 1213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к Иммиграционному закону сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.

Из тех граждан РФ, которые уже затянули с подачей документов, до 30 ноября документы на получение какого-либо (например, временного, а не постоянного) вида на жительство подали все же 1344 человека. Собранная на данный момент информация показывает, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну, сообщает администрация.

Окончательное число лиц, которым придется покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона, будет еще обобщаться и обновляться. Поскольку 3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство граждан России, на которых распространяются изменения в Иммиграционном законе, и которые до 31 декабря 2023 года не подали заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС (этот срок подачи документов распространяется только на тех граждан РФ, которые до 30 ноября повторно сдавали экзамен по госязыку, уточняет PMLP).

В случае, если экзамен по латышскому языку не был сдан успешно, то до 31 декабря необходимо подать заявление на получение разрешения, позволяющего находиться в Латвии в течение двух лет, подчеркивает PMLP. Такую двухлетнюю отсрочку ввел Сейм, внеся поправки в Иммиграционный закон. Во время этих двух лет такие граждане РФ смогут получать социальные и медицинские услуги, их пребывание в стране не станет незаконным.