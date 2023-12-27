Какой будет новогодняя ночь в Нарве, если все пойдет по плану

Детскую программу придумал и проведет Евгений Оленин, создатель нарвской компании Citrus Project. Дед Мороз приедет поздравлять детей на своем сказочном автомобиле – красном жуке с елкой на крыше. Эта машина колесит по Нарве уже с первых чисел декабря. С ней хотят фотографироваться рядом, снимают для своих сториз. Автомобиль Деда Мороза припаркуется под елкой. По планам организаторов примерно в 19:00 на площадь „прилетит“ символ наступающего года – Дракон, а потом появится Дед Мороз с подарками на ярком праздничном автомобиле. Кроме игр с зимним волшебником детей ждут различные конкурсы, выступления хореографического коллектива Jun-Ost, детских вокальных студий „Шанс“ и Magic Land. Активная программа для маленьких и юных нарвитян продлится до 20:00.