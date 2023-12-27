Новости Ида-Вирумаа
27.12.2023, 20:34

Какой будет новогодняя ночь в Нарве, если все пойдет по плану

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Екатерина Конакова
Петровская площадь в Нарве
Петровская площадь в Нарве
ФОТО: Delfi Meedia

Празднование Нового года в Нарве начнется на Петровской площади с мероприятий для детей в 17:00. После горожанам предложат музыкальную и развлекательную программу, в 23:40 мэр города произнесет свою поздравительную речь, прозвучит новогоднее обращение президента Эстонии, после которого начнется дискотека и выступят творческие коллективы города. Салюта не будет.

Детскую программу придумал и проведет Евгений Оленин, создатель нарвской компании Citrus Project. Дед Мороз приедет поздравлять детей на своем сказочном автомобиле – красном жуке с елкой на крыше. Эта машина колесит по Нарве уже с первых чисел декабря. С ней хотят фотографироваться рядом, снимают для своих сториз. Автомобиль Деда Мороза припаркуется под елкой. По планам организаторов примерно в 19:00 на площадь „прилетит“ символ наступающего года – Дракон, а потом появится Дед Мороз с подарками на ярком праздничном автомобиле. Кроме игр с зимним волшебником детей ждут различные конкурсы, выступления хореографического коллектива Jun-Ost, детских вокальных студий „Шанс“ и Magic Land. Активная программа для маленьких и юных нарвитян продлится до 20:00.

Далее запланирована программа с новогодними мелодиями и приветствием Нового 2024 года. Вечерний концерт, по словам организаторов мероприятия, будет состоять из тематических песен и мировых хитов, которые можно петь всем вместе. К часу ночи программа завершится.

Сотрудники городской управы напоминают, что с семи утра 31 декабря парковаться на Петровской площади нельзя.

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