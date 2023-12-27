Говорила ли актриса Элизабет Олсен, что санкции против России бесполезны?
В ноябре 2023 года в российских СМИ и соцсетях написали об интервью, в котором звезда киновселенной Marvel якобы назвала русских безумно изворотливыми ребятами и выразила мнение, что американские ограничения не работают, а западные СМИ недостоверно освещают экономическую ситуацию в России. Мы проверили, говорила ли она такое.
Telegram-канал „Небожена“ (138 000 просмотров на момент написания этого разбора) преподнёс эту новость так: „Актриса Элизабет Олсен сказала в интервью, что американские СМИ лгут о ситуации в России. По её словам, в своих репортажах корреспонденты CNN рассказывают о пустых полках в московских супермаркетах, о том, что рубль потерял статус платёжного средства, а торговая блокада подорвала экономику страны. „Я думала, они там уже как в Средневековье“. Правду узнала во время телефонного разговора с подругой из России, с которой она вместе училась. Девушка позвонила актрисе, чтобы посоветоваться с ней, какое французское вино лучше выбрать для ужина. „Никаких пустых полок. Последняя техника, бренды. Знаешь, эти русские — безумно изворотливые ребята. Это где-то в генах у них. Американские запреты там не работают“, — отметила Олсен“. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков (105 000 просмотров) в комментарии к вирусному фрагменту интервью американской актрисы написал, что европейцы „настолько привыкли верить своей пропаганде, что готовы проглотить что угодно“: „Зашоренность европейских потребителей информации удивительна“.Аналогичные публикации появились в других Telegram-каналах, среди которых „Ne.Сахар“ (275 000 просмотров), „Украина.ру“ (123 000; также на сайте), „Шейх Тамир“ (121 000), „Осташко! Важное“ (121 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (112 000), „Кот Костян — официальный канал“ (90 000), „Дядя Слава в Telegram“ (58 000), „Россия 2.0“ (55 000), Russia Live (47 000) и „Кучера“ (32 000). Телеканал RT выложил сразу два поста (сейчас оба удалены) в основном русскоязычном аккаунте (177 000 просмотров) и в канале „Специально для RT“ (34 000), где написали: „“Рупор правды“ CNN и иже с ним нагло и неприкрыто врут своей аудитории о состоянии дел в России и её мировой изоляции“. Подобные записи можно встретить на сайте РИА „Новости“ (поскольку об Олсен написало радио Sputnik), телеканала „Царьград“, а также The Voice Mag, Woman Hit, „Блокнот“, „Утро“, „Подоляка“, в соцсетях телеканала „360“, аккаунтах „Общественной службы новостей“ и сайта Newsy.ru в „Дзене“. Кроме того, виральное видео публиковали паблики и пользователи „ВКонтакте“, YouTube (тут и тут), TikTok, „Одноклассников“, Instagram*, LiveJournal, соцсети X и Facebook (тут и тут).
39-секундный виральный ролик представляет собой часть некоего интервью Олсен. При этом ни в одной упомянутой выше публикации не указано название ресурса, который проводил беседу с актрисой. Во всех новостных заметках и постах в соцсетях поверх оригинальной аудиодорожки сразу наложена русскоязычная озвучка, поэтому расслышать речь Олсен практически невозможно. В распространяемом видео её слова приведены так:
Недавно созванивалась с русской подругой, с которой мы подружились ещё во время моего русского обучения. И знаете что — я в полном шоке. Смотря на репортажи о пустых полках в московских супермаркетах на CNN, о рубле, потерявшем статус платёжного средства, об эмбарго на поставку европейских продуктов и техники, я думала, они там уже как в Средневековье. А она включает FaceTime и спрашивает: „Какое французское вино лучше выбрать на вечер?“ Никаких пустых полок, последняя техника, бренды. Знаешь, эти русские безумно изворотливые ребята. Это где-то в генах у них. Американские запреты там не работают.
В конце нулевых Олсен недолго училась в Москве, о чём сама неоднократно рассказывала во многих интервью. В 2009 году актриса провела семестр в Школе-студии МХАТ. По её словам, она всегда хотела поучиться в России, потому что любит театр, а особенно Чехова. „Я была там до вторжения в Украину, до сочинской Олимпиады, до принятия антигомофобных (вероятно, Олсен оговорилась. — Прим. ред.) законов, так что это была гораздо более располагающая страна“, — рассказала она на шоу Конана О’Брайена в 2018 году, а затем научила ведущего нескольким матерным русским словам. В том же интервью актриса назвала россиян невероятными и добавила, что они пережили много безумных событий.
Однако обнаружить первоисточник беседы Олсен о санкциях по переведённым на английский цитатам из вирусного видео у „Проверено“ не получилось. Оригинал мы нашли лишь с помощью обратного поиска по скриншоту — им оказалась видеоверсия подкаста Happy Sad Confused. Полное видео длится почти 50 минут и было опубликовано на канале ведущего Джоша Хоровица ещё в мае 2023 года.
В целом беседа была посвящена творчеству актрисы, а Россия, согласно стенограмме, упоминалась в ролике лишь один раз. Примерно на 20-й минуте пошёл разговор на тему пения, и Олсен вспомнила: с детства ей говорили, что она поёт не очень хорошо, и поэтому, когда во время обучения в РФ ей приходилось петь перед аудиторией, Элизабет было трудно заставить себя делать это из-за большого эмоционального блока.
Распространяемый в русскоязычных соцсетях и СМИ фрагмент состоит из трёх отрывков, первый и самый длинный из которых идёт около 29 секунд: он начинается на временной отметке 33:26 и кончается на 33:55. Речь там идёт не о санкциях против России и не о русской подруге — актриса рассказывала, что есть несколько фильммейкеров, с которыми она хочет и будет работать над новыми проектами. Таким образом, наложенная русскоязычная озвучка не имеет никакого отношения к тому, что действительно говорила Олсен.
Наиболее ранний пост со сфабрикованным видео среди тех, что смогло найти „Проверено“ по ключевым словам, появился в Telegram-канале „Пул N3“ (112 000 просмотров) 2 ноября в 12:00 по московскому времени. Ранее мы неоднократно упоминали этот канал в наших разборах, причём значительная часть распространяемой там дезинформации была связана с видеоконтентом. Однако в случае с Олсен на ролике отсутствует фирменная вотермарка, а согласно метаданным файла, его загрузили в Telegram за 45 минут до публикации, так что впервые видео могли использовать в посте, который мы не обнаружили.
Итог: Фейк