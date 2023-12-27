Говорила ли актриса Элизабет Олсен, что санкции против России бесполезны?

39-секундный виральный ролик представляет собой часть некоего интервью Олсен. При этом ни в одной упомянутой выше публикации не указано название ресурса, который проводил беседу с актрисой. Во всех новостных заметках и постах в соцсетях поверх оригинальной аудиодорожки сразу наложена русскоязычная озвучка, поэтому расслышать речь Олсен практически невозможно. В распространяемом видео её слова приведены так:

Недавно созванивалась с русской подругой, с которой мы подружились ещё во время моего русского обучения. И знаете что — я в полном шоке. Смотря на репортажи о пустых полках в московских супермаркетах на CNN, о рубле, потерявшем статус платёжного средства, об эмбарго на поставку европейских продуктов и техники, я думала, они там уже как в Средневековье. А она включает FaceTime и спрашивает: „Какое французское вино лучше выбрать на вечер?“ Никаких пустых полок, последняя техника, бренды. Знаешь, эти русские безумно изворотливые ребята. Это где-то в генах у них. Американские запреты там не работают.

В конце нулевых Олсен недолго училась в Москве, о чём сама неоднократно рассказывала во многих интервью. В 2009 году актриса провела семестр в Школе-студии МХАТ. По её словам, она всегда хотела поучиться в России, потому что любит театр, а особенно Чехова. „Я была там до вторжения в Украину, до сочинской Олимпиады, до принятия антигомофобных (вероятно, Олсен оговорилась. — Прим. ред.) законов, так что это была гораздо более располагающая страна“, — рассказала она на шоу Конана О’Брайена в 2018 году, а затем научила ведущего нескольким матерным русским словам. В том же интервью актриса назвала россиян невероятными и добавила, что они пережили много безумных событий.