Верховный суд отклонил иск Екатерины Дунцовой к ЦИК. Комиссия не допустила ее до выборов президента России

Иск Дунцовой к ЦИК рассматривал судья Олег Нефедов, отмечает телеграм-канал Astra. В конце ноября Нефедов удовлетворил иск Минюста о запрете и признании „экстремистской организацией“ „международного движения ЛГБТ“.

Комментируя решение суда, Дунцова заявила, что она и ее сторонники собираются создать политическую партию. „Партия, которую я предлагаю создать, это не партия Екатерины Дунцовой. Это будет партия всех, кто за мир, свободу и демократию. Моя цель — запуск нашей самоорганизации, которая будет строиться вокруг множества новых лиц, наших единомышленников. В ближайшее время мы опубликуем программу и будем вместе работать над ней“, — говорится в телеграм-канале журналистки.

23 декабря ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу Дунцовой. На заседании комиссии заявили, что нашли в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок. В результате ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

На следующий день Дунцова сообщила, что получила письменное заявление ЦИК об отказе зарегистрировать группе. По ее словам, в документ не попал ни один из недостатков, о которых говорилось на заседании ЦИК.

Дунцова обжаловала решение комиссии в Верховном суде, а также призвала партию „Яблоко“ провести съезд, на котором ее кандидатуру выдвинут в президенты. В партии заявили, что не выдвигают на выборы „случайных граждан, о которых ничего не известно“.

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