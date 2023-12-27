ВИДЕО | Что продают на рождественской ярмарке в Нарве и отличаются ли там цены от таллиннских?

В этом году елку в Нарве установили на Ратушной площади. Она невысокая - всего 8 метров, но ее украшения - красные шары - отлично сочетаются с недавно отреставрированным зданием Ратуши. На площади мы купили глег - цена на него практически такая же, как в Таллинне - 6 евро. В целом, было по-домашнему уютно, не очень много людей и не слишком тесно.