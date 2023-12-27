87 иностранцев не пустили в Эстонию в праздничные дни. Шесть человек оштрафовали за нарушение визовых правил(5)
В праздничные дни на пограничном пункте Нарва-1 четыре гражданина России и два гражданина Кыргызстана были уличены в нарушении визовых правил. 87 иностранцев задержали и развернули обратно в Россию.
Нарушивших правила граждан России и Кыргызстана оштрафовали, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
Также в праздничные дни пограничники в Нарве не пустили в Эстонию 53 гражданина из Молдавии, 23 - из России, четырех - из Грузии, троих - из Сербии, двух - из Украины, по одному гражданину из Таджикистана и Беларуси. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе беседы становилось понятно, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они были возвращены в Россию.
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