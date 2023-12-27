87 иностранцев не пустили в Эстонию в праздничные дни. Шесть человек оштрафовали за нарушение визовых правил

Также в праздничные дни пограничники в Нарве не пустили в Эстонию 53 гражданина из Молдавии, 23 - из России, четырех - из Грузии, троих - из Сербии, двух - из Украины, по одному гражданину из Таджикистана и Беларуси. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе беседы становилось понятно, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они были возвращены в Россию.