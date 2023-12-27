Посол Литвы в ЕС: страны Балтии и Польша призывают к подготовке 13-го пакета санкций ЕС против России

„Страны Балтии и Польша — мы призываем наших союзников прямо сейчас, после Нового года, приступить к подготовке 13-го пакета. Было бы очень важно договориться об этом до печальной двухлетней годовщины войны в конце февраля. У нас есть время, также есть идеи — мы надеемся, что и другие партнеры будут готовы“, — заявил в среду Пранцкявичюс.

На сегодняшний день, по словам политика, предложения Литвы и других стран по пакету санкций являются конфиденциальными. Однако, как подчеркнул Пранцкявичюс, в пакет должны войти те товары, которые могут использоваться в войне против Украины.

„То, что мы собираемся предложить, будет конфиденциальным до тех пор, пока об этом не проболтается брюссельская желтая пресса. Однако каждый раз мы видим новые элементы, обнаруживаемые на поле боя — необходимо постоянно расширять особо важные списки, то есть списки товаров двойного назначения и высоких технологий, которые, пожалуй, являются наиболее важными для подрыва возможности России по обновлению ее военной промышленности“, — заявил посол Литвы в ЕС.

„И, конечно, списки лиц тоже постоянно расширяются, там простор для творчества очень большой. Нетронутыми, к сожалению, как всегда, из-за отсутствия единогласия, остаются атомная и газовая отрасли. Здесь мы постоянно, каждый раз напоминаем нашим партнерам о необходимости применения санкций и против этих отраслей“, — добавил Пранцкявичюс.

Он также напомнил, что Литва внесла значительный вклад в подготовку 12-го пакета санкций против России.

„12-й пакет также был принят перед Рождеством, в нем, среди прочего, содержится много литовских предложений, особенно относительно программного обеспечения, дронов, лазеров, технологий двойного назначения. И даже половину из 147 новых физических лиц или компаний (включенных в санкционный пакет) также предложила Литва“, — сказал Пранцкявичюс.

„Это говорит о том, насколько мы активны в процессе разработки санкций, и у нас, конечно, по- прежнему нет недостатка в этих идеях“, — добавил он.