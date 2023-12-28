Нарвский историк рассказал, как в средние века проходили рыцарские турниры

Научно не доказано, что в нарвском замке устраивались средневековые рыцарские турниры. А жаль, ведь рыцарский турнир был очень красочным зрелищем!

Участники турнира — рыцари и оруженосцы — старались одеться для турнира как можно ярче и красивее. Так же точно — в наимоднейшую одежду — одевались и зрители. Таким образом, турнир был не только демонстрацией рыцарской доблести, но и своеобразным показом последней моды в одежде, доспехах и оружии.

Особенностью турнирных одеяний участников было то, что для достижения максимального эффекта все детали турнирного доспеха покрывались тканевыми накидками — на доспех надевалась красочная гербовая накидка, на боевого коня — попона с изображениями герба хозяина, на шлем — нашлемное украшение, которое было чисто декоративной деталью, и потому делалось весьма причудливым.

Рыцарь одевал для поединка кирасу, защиту корпуса рыцаря, которая состояла из верхней части (пластрона) и нижней части (плакарта). К кирасе прикреплялся щит с помощью кожаных ремней и копьё, его удерживал так называемый фокр - крюк, в который упиралось стопорное кольцо, что во много раз увеличивало силу удара.

Для боя рыцарь выбирал подходящий шлем. Мог выбрать „жабью голову“ - шлем, в котором нет забрала, а только узкая щель. Перед разгоном рыцарь нагибал голову, чтобы видеть соперника, а в момент удара резко поднимал её, что бы копье соперника не попало в щель.

Иногда рыцари надевали „Гранд Бацинет“, боевой шлем с забралом, он позволял лучше видеть, но этим же был опасен во время турнирного боя, ибо можно было повторить судьбу французского короля Генриха II, которому в 1559 году копье соперника попало прямо в глаз.

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