„Славян с Норвегии“. Финляндия расследует военные преступления командира „Русича“ в Украине

Ян Петровский (новое имя — Воислав Торден, позывной — Славян) родился в 1987 году и провел детство в Петербурге. В 2004 году его мать вышла замуж за норвежца, и семья переехала в Осло. Петровский увлекался историей и с юношества называл себя националистом.

В начале декабря Верховный суд Финляндии принял решение не выдавать Петровского Украине. Причиной отказа суд назвал риск бесчеловечных условий содержания — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более полусотни раз признавал, что украинские тюрьмы нарушают третью статью Конвенции о защите прав человека. Эта статья запрещает пытки, а также унижающее достоинство обращение с заключенными. В 2020 году после потока однотипных жалоб против Украины ЕСПЧ признал проблему системной и вынес „пилотное“ решение о необходимых мерах, обязав украинские власти исполнить его за полтора года.

Петровский сразу заявил, что готов уехать в Россию. Власти Финляндии не позволили: экстрадиции „Великого Славяна“ потребовала Украина. Там его разыскивали давно: Петровского обвиняют в военных преступлениях за участие в событиях 2014–2015 годов в самопровозглашенных ЛДНР. Петровский воевал в Украине и после полномасштабного вторжения туда России в 2022 году, но пока об этом не говорится ни в обвинениях со стороны Украины, ни в заявлениях Финляндии.

Миграционная служба проверила фотографии в документах по базе и обнаружила, что прежде этого человека звали Ян Петровский и ему запрещен въезд в Шенгенскую зону. Его задержали.

В июле 2023 года светловолосый крепкий молодой человек в татуировках стоял в аэропорту Хельсинки, ожидая рейса в Ниццу. Миграционные службы проверяли документы, мужчина показал российский паспорт и вид на жительство в Финляндии на имя Воислав Торден.

„Пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — Русич прекращает выполнение любых боевых задач (…) Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?“. Такая запись появилась летом в официальном канале диверсионно-штурмовой разведывательной группы „Русич“. Постом ниже авторы канала просят: „Не пишите больше угрозы послу РФ в Финляндии, они включились в работу“.

На фотографиях, выложенных в сеть непосредственными участниками событий, Мильчаков и Петровский позируют на фоне тел убитых ими „айдаровцев“. На щеке одного из раненых бойцов „Айдара“ Ивана Исыка вырезали коловрат — языческий знак солнца. Такой же коловрат был на шевронах группировки — в России этот символ включен в список экстремистских материалов. Участники „Русича“ вообще любят похвалиться своими действиями, в том числе откровенно садистскими — например, Мильчаков охотно рассказывал, как бойцы „Русича“ отрезали украинским солдатам уши.

В сентябре 2014 года бойцы „Русича“ заняли заброшенный украинский блокпост, вывесили на нем желто-голубой флаг и устроили засаду на возвращавшихся на базу солдат батальона „Айдар“. В столкновении погибли более 40 украинских бойцов.

После внимания к нему норвежских властей, Петровский жаловался на упадок своего бизнеса. Он все чаще ездил в Россию, брал там дизайнерские заказы и в одну из поездок познакомился с Александром Мильчаковым, бывшим десантником, открытым нацистом и человеком, прославившимся убийством щенка на камеру. Именно с ним Ян Петровский отправился воевать в Донбасс. Мильчаков стал командиром формирования, называющего себя диверсионно-штурмовой разведывательной группой „Русич“, Петровский — его заместителем. Мильчаков рассказывал, что „Русич“ начал участвовать в боевых действиях с июня 2014 года в Луганске и в это же время приехал и „Славян с Норвегии“. В Луганске „Русич“ попал под командование Александра Беднова, военного сепаратиста из Луганска. Позже ДШРГ принимала участие в боях за Донецкий аэропорт.

Оружие принадлежало российскому националисту, бывшему бойцу смешанного стиля Вячеславу Дацику. Судимый в России за грабеж ларька с сотовыми телефонами, Дацик из психиатрической клиники сбежал в Норвегию и попросил политического убежища. Дацика экстрадировали в Россию, а связанное с ним дело Петровского разбирали месяц. В конце концов его признали невиновным и отпустили.

В Осло Петровский начал работать в местном тату салоне, привлекающем людей нацистских взглядов. Он и сам не скрывал своих предпочтений: руки Петровского полностью покрыты татуировками, в том числе с нацистской символикой, рунами, языческими богами. В 2010 году полиция пришла с обыском в этот тату салон и обнаружила схрон оружия и поддельных документов.

Боевиков „Русича“ перебросили в Харьковскую область, где они принимали участие в боевых действиях сразу с 24 февраля 2022 года. „Он был первый вместе с моим подразделением, кто пересек границу и начал очищение наших русских земель от захватчиков“, — говорил Петровский о дне начала российского вторжения на похоронах погибшего сослуживца. Также он пообещал всем присутствующим, включая покойного, встретиться в Вальгалле, раю согласно скандинавской мифологии.

В 2022 году „Русич“ (и Ян Петровский в его составе) снова отправился в Украину. Судя по всему, это произошло при поддержке „Союза добровольцев Донбасса“, который возглавляет бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай — во всяком случае, в конце апреля Петровский и Бородай сидят рука об руку в тренировочном лагере. Петровский возглавляет подразделение „Вереск“.

Сам Петровский обвинения в военных преступлениях отвергал. В интервью „Медузе“ (издание признано властями России „иноагентом“ и нежелательной организацией) он говорит, что не совершил никаких военных преступлений, а сугубо участвовал в военных действиях.

В 2016 году норвежские власти лишили Петровского вида на жительство из-за того, что он долго отсутствовал в стране, и заявили, что он представляет угрозу для Норвегии. Тогда же, в 2016 году, Международный уголовный суд в Гааге завершил предварительное расследование событий 2013–2015 годов, произошедших в Украине. В нем упоминается группировка „Русич“ и ее возможная ответственность за военные преступления. После этого Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Яна Петровского и Алексея Мильчакова по подозрению в „участии в террористической организации“ на территории Украины.

После убийства „Бэтмена“-Беднова и еще одного командира сепаратистов Александра Мозгового в 2015 году, в котором подозревали как Украину, так и власти самопровозглашенной ЛНР и российскую сторону, „Русич“ покинул Донбасс. Командир „Русича“ назвал пророссийские власти „шлюхиными детьми“ и заявил, что его подразделение будет воевать „и против них, и против укров“.

„Это вкус победы, почему бы и нет?“ — говорил Мильчаков. — „Главное, что враг мертв. Как ты этого достиг — неважно: из засады, со спины, спящего ночью. Война — это когда вы вдесятером подошли к одному из-за спины, забили его и ушли довольные, потому что ты победил, а он лежит“.

Собеседник Би-би-си, хорошо знакомый с деятельностью „Русича“ и попросивший не называть его имени, говорит: „Теперь тут все по-взрослому, не пара десятков отмороженных, а нормальное боевое подразделение со всем обвесом“. Он утверждает, что „Русич“ подчиняется „кураторам из Росгвардии“ и часть вооружения ему досталась от ЧВК „Вагнер“.

С наемниками из этой компании у „Русича“ связи давние — в 2017 году „Русич“ охранял нефтегазовые компании в Сирии. Был там и Ян Петровский — и сфотографировался с норвежским флагом. Расследователи из „Настоящего времени“ (признано „иноагентом“ в РФ) рассказывают, что „Русич“ до конца 2022 года „формировался по системе „Редут““.

„Потому что ******* <недалекий человек>“

В 2022 году Петровский попал в санкционные списки США — за „особую жестокость“ в боях в Харьковской области. Германская разведка до этого сообщала, что российская армия поддерживается правыми экстремистскими группировками, называя, в частности, группу „Русич“. В сентябре того же года неонацисты из ДШРГ „Русич“ опубликовали „инструкцию“, как убивать украинских военнопленных.

До какого момента Петровский оставался в Украине — неизвестно. Почему он выехал в Евросоюз - тоже, но его соратники утверждают, что он сопровождал жену „для учебы и последующего возвращения на родину“, подчеркивая, что это „не туризм и не эмиграция“. Представители „Русича“ сначала согласились побеседовать с Би-би-си про Петровского, но затем написали: „Поговорив с семьёй и командованием — пока решили не давать комментариев. Все может быть использовано и перевернуто против нас. А ряд вопросов вообще не обсуждается“.

Один из сослуживцев Петровского на вопрос о причинах поездки в Финляндию лаконично ответил: „Потому что ******* <недалекий человек>“. Он уверен, что рано или поздно „Славяна“ выдадут Украине.

Посольство России в Финляндии не ответило на запрос Би-би-си. Украинская прокуратура заявила, что продолжает добиваться выдачи Петровского Украине.