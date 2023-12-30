ПОДКАСТ | „Умею только создавать людям настроение“. Как украинцы зарабатывают деньги в Эстонии
Организатор детских мероприятий и танцевальный тренер Екатерина Будучак рассказала, как реализоваться, если любишь только создавать людям настроение и танцевать? Слушайте подкаст на украинском языке!
„Профессионально я умею только людям создавать настроение, — признается наша гостья, организатор детских мероприятий и танцевальный тренер Екатерина Будучак, — Наверное, еще танцую неплохо!“
В подкасте мы искренне говорим на темы танцев, тренерства и работы с детьми в роли ведущей. Также невозможно уйти от волнующего украинцев языкового вопроса на работе в Эстонии и тонкости устройства собственного бизнеса с налоговой.
„Преподавание – это моя отдушина. Я очень люблю кого-то чему учить!“, — с теплом говорит Екатерина и делится с нами некоторыми интересными мыслями. — У меня есть такой подход к детям, я понимаю, когда они начинают безобразничать, им становится не скучно, а они устают. Это нормально, я не воспринимаю это на свою сторонку и для меня единственный показатель того, что я почему-то детей научила - когда я вижу результат.“
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1:17 - Немного об идее бизнеса организации праздников. Как она появилась?
2:57 - Проект „Fan for fan“. Почему до сих пор не фирма и какие нюансы есть в регистрации бизнеса в Эстонии?
4:20 – Есть ли альтернатива для детских праздников?
7:08 -Сколько может стоить такой праздник?
9:45 - Как это - работать тренером и администратором, не зная эстонского языка?
13:50 - „Если я живу в стране, то я должен учить язык этой страны“
16:42 - О танцах и тренерстве. Механические движения или поиск вдохновения?
19:02 - О работе с малышами. Полезные советы тренерам и родителям.
25:26 – Что такое контемп простыми словами?
27:20 - „ Надо прийти на тренировку с мыслью „Я умею танцевать“.
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„Професійно я вмію тільки людям створювати настрій, — зізнається наша гостя, організаторка дитячих заходів танцювальний тренер Катерина Будучак, — Певно ще танцюю непогано!“
В подкасті ми щіро балакаємо на теми танців, тренерства та роботу з дітьми у ролі ведучої. Також неможливо оминути хвилююче для українців мовне питання на роботі в Естонії та тонкощі влаштування власного бізнесу із податковою.
„Викладання - це моя віддушина. Я дуже люблю когось чомусь навчати!“, — із теплом говорить Катерина та далі ділиться із нами деякими цікавими думками. — В мене є такиц підхід до дітей, я розумію коли вони починають бешкетувати, їм стає не нудно, а вони втомлюються. Це нормально, я не сприймаю це на свою сторону для мене единий показник того, що я чомусь дітей навчила - коли я бачу результат.“
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1:17 - Трохи про ідею бізнесу організації свят. Як вона з’явилася?
2:57 - Проект „Fan for fan“. Чому досі не фірма та які нюанси є в реєстрації бізнесу в Естонії?
4:20 - Чи є альтернатива для дитячих свят?
7:08 -Скільки може коштувати таке свято?
9:45 - Як воно, працювати тренером та адміністратором, не знаючи естонської мови?
13:50 - „Якщо я живу в країні, то я маю вчити мову цієї країни“
16:42 - Про танці та тренерство. Механічні рухи чи пошук натхнення?
19:02 - Про роботу із малечею. Корисні поради тренерам та батькам.
25:26 - Що таке контемп простими словами?
27:20 - „Треба прийти на тренування із думкою „Я вмію танцювати“.