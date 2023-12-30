ПОДКАСТ | „Умею только создавать людям настроение“. Как украинцы зарабатывают деньги в Эстонии

„Профессионально я умею только людям создавать настроение, — признается наша гостья, организатор детских мероприятий и танцевальный тренер Екатерина Будучак, — Наверное, еще танцую неплохо!“

В подкасте мы искренне говорим на темы танцев, тренерства и работы с детьми в роли ведущей. Также невозможно уйти от волнующего украинцев языкового вопроса на работе в Эстонии и тонкости устройства собственного бизнеса с налоговой.

„Преподавание – это моя отдушина. Я очень люблю кого-то чему учить!“, — с теплом говорит Екатерина и делится с нами некоторыми интересными мыслями. — У меня есть такой подход к детям, я понимаю, когда они начинают безобразничать, им становится не скучно, а они устают. Это нормально, я не воспринимаю это на свою сторонку и для меня единственный показатель того, что я почему-то детей научила - когда я вижу результат.“

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше!

1:17 - Немного об идее бизнеса организации праздников. Как она появилась?

2:57 - Проект „Fan for fan“. Почему до сих пор не фирма и какие нюансы есть в регистрации бизнеса в Эстонии?

4:20 – Есть ли альтернатива для детских праздников?

7:08 -Сколько может стоить такой праздник?

9:45 - Как это - работать тренером и администратором, не зная эстонского языка?

13:50 - „Если я живу в стране, то я должен учить язык этой страны“

16:42 - О танцах и тренерстве. Механические движения или поиск вдохновения?

19:02 - О работе с малышами. Полезные советы тренерам и родителям.

25:26 – Что такое контемп простыми словами?

27:20 - „ Надо прийти на тренировку с мыслью „Я умею танцевать“.

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„Професійно я вмію тільки людям створювати настрій, — зізнається наша гостя, організаторка дитячих заходів танцювальний тренер Катерина Будучак, — Певно ще танцюю непогано!“

В подкасті ми щіро балакаємо на теми танців, тренерства та роботу з дітьми у ролі ведучої. Також неможливо оминути хвилююче для українців мовне питання на роботі в Естонії та тонкощі влаштування власного бізнесу із податковою.