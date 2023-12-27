Война на Черном море: как Украина боролась с российским флотом и что будет дальше

Пострадали и катера: российские „Рапторы“ и „Серны“ топили как плавучую платформу для „Тора“ и как передвижную огневую точку против безэкипажных дронов.

А в ночь на 26 декабря 2023 года украинская армия ракетным ударом уничтожила БДК „Новочеркасск“, стоявший в порту Феодосии.

Досталось и ракетным кораблям: у причальной стенки керченского завода „Залив“ достали малый ракетный корабль „Аскольд“, а перед тем вывели из строя другой носитель ракет, „Великий Устюг“.

Было еще попадание по подводной лодке, носителю „Калибров“, и по БДК „Минск“ у причалов судоремонтного завода в Севастополе. „Минску“ снесло надстройки — это ремонт на несколько лет, если он вообще возможен.

Наконец, самый известный эпизод: накрытие парным залпом украинскими противокорабельными ракетами „Нептун“ флагмана, крейсера „Москва“ с последующим сильным пожаром и затоплением. „Убийца авианосцев“ и „угроза для НАТО“ погиб от классических дозвуковых ракет.

Подрывы на минах в открытом море и на рейде Севастополя.

Сначала поражение штаба ЧФ РФ в центре Севастополя дронами, а затем — „прилет“ по нему крылатых ракет.

Удары ракетами „Точка-У“ по другим БДК в Бердянске: „Саратов“ сдетонировал от пожара так, что ему вывернуло аппарель и корабль лег на дно, а „Цезарь Куников“ повредили так, что его пришлось ремонтировать год.

Удары безэкипажными дронами на море. Например, поражение БДК „Оленегорский горняк“ (корабль с Северного флота) на рейде Новороссийска с тяжелыми повреждениями.

Но вскоре этот кураж закончился. И это несмотря на то, что своего флота у Украины практически нет.

Хотя у россиян был кураж первых дней с артиллерийскими обстрелами Одессы, радиолокационными дозорами близ украинских берегов, пусками „Калибров“, быстрым захватом порта Бердянска и тяжелым ударом крылатыми ракетами по оперативному центру ВМС Украины в Очакове, после которого тела украинских военных доставали водолазы.

И легкой прогулки против украинцев не выйдет.

Но Украина — это страна с авиацией, ОТРК (оперативно-тактическими ракетными комплексами), тяжелыми реактивными системами и возможностами ставить мины, в том числе и дистанционно.

Для этого с Балтийского и Северного флотов были переброшены четыре больших десантных корабля (БДК), а также батальон морской пехоты с Каспия и Балтии.

На аэродроме Саки в Крыму — вероятное поражение „Нептуном“, переделанным под удары по земле, шести бомбардировщиков Су-24 и четырех истребителей Су-30.

Авиацию украинцы сбивали и в небе над Черным морем: потопили Су-24, который ставил мины далеко от берега, сбили близ Николаева Су-30СМ российской морской авиации, чей пилот попал в плен. И был еще Су-34, который сбили у Одессы (22 и 24 декабря ВСУЮ согласно их заявлениям, сбили пять российских самолетов: четыре Су-34 и один Су-30 — Би-би-си).

„Непотопляемый авианосец Крым“

Закончилось тем, что ЧФ РФ, опасаясь за свою безопасность, начал тралить море близ Севастополя и принял решение о выходе на базу в Новороссийске.

То есть, после ударов по штабам, неоднократных атак дронов на рейде, ударов по кораблям в сухих доках и у причалов российские моряке осознали, что корабли могут закончиться физически.

Выяснилось, что даже против дозвуковых противокорабельных ракет и крылатых ракет воздушного базирования воевать тяжело.

И украинские дроны стали подводными, а дальше они смогут и ставить мины.

Война на Черном море в очередной раз показала, что на театре боевых действий без шхер, островов и бухт флот достаточно просто сковать.

В Первую мировую войну на самый сильный турецкий флот и тяжелый немецкий крейсер SMS Goeben блокировали российскую торговлю зерном и наносили удары по Севастополю и Николаеву. И несколько лет эскадра России, которая многократно превосходила эти черноморские силы немцев и турок, ловила в море пустоту.

Во Вторую мировую немцы перебросили в Причерноморье и Приазовье баржи, торпедные катера и несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев. И этого хватило, чтобы советскийт Черноморский флот потерял 32 лодки, крейсер и 11 эсминцев.

Тогдашний флагман, линкор „Севастополь“ немцы загнали в Новороссийск и Поти, где он превратился по сути просто в плавучую зенитную батарею.

Блокада