ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 2023 | Валерий Сайковский: опасность прямой войны между Россией и НАТО велика

Когда на повестке дня появляются проблемы конца света, то любые другие становятся второстепенными. И в США, и в ЕС, и тем более у нас дома внутренних проблем было более чем достаточно. Но проблемы с работой, в политике, в семье у людей по всему миру всегда отходят на задний план, если начинается борьба со вселенским злом, которым по версии „золотого миллиарда“ является Россия. К сожалению, в 2023 году у этого вселенского зла появилось столько союзников, что возникает вопрос о целесообразности борьбы.