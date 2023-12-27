МНЕНИЕ | Война заменяет Путину легитимность через выборы

В России завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Никакой несистемной оппозиции, как и ожидалось, в бюллетене не будет. Кроме ЛДПР, даже от парламентских, лояльных Кремлю партий, выдвинулись не лидеры, а фигуры второго плана. Почему же не подтвердились слухи о том, что против Владимира Путина пойдут хотя бы статисты первого ряда, например, Геннадий Зюганов?

Почему на самом деле не допустили Дунцову

Буквально на несколько недель главным событием этого имитационного электорального спектакля стала Екатерина Дунцова. Бывшая муниципальная депутат и журналистка, человек из провинции, никак не связанный со столицей, противница развязанной Путиным войны или, как ее официально называют в России, „специальной военной операции“. Количество подписчиков ее соцсетей стремительно росло, быстро достигнув нескольких сотен тысяч человек. Многие увидели в ней реальную альтернативу действующей власти.

Эксперты в один голос говорили, что если она и правда не кремлевский „троянский конь“, то ее гарантированно не зарегистрируют в качестве кандидата на этих псевдовыборах. Ровно по той причине, что это не выборы, а формальный плебисцит с единственно возможным ответом (даже не вопросом), призванный продлить еще не шесть лет всевластные полномочия Владимира Путина. И президентской администрации, ему самому, как и спецслужбам совершенно не нужно, чтобы у него под ногами путался человек, который может объединить вокруг себя все протестное голосование.

Так и произошло. Собранные командой Дунцовой документы Центризбирком объявил недостаточно достоверными и не допустил ее даже до сбора 300 тысяч подписей. Одним из аргументов стала подпись одного из членов инициативной группы избирателей в виде мордочки котика. То, что ее автор подтвердил ее достоверность, показав в соцсетях такую же подпись на паспорте, ЦИК не волнует. Впрочем, этот аргумент имеет скорее символическое значение. Котики бессильны там, где стреляют пушки и взрываются бомбы.

Даже искусственную интригу создать не удалось