ФОТО | Рождественское чудо: полицейский пес нашел и спас оказавшегося под завалами снега ребенка!

23 декабря 2023 года в 22:00 центр экстренной помощи дал полиции знать о пропавшем в Корпилахти ребенке младшего школьного возраста.

Ребенка в последний раз видели во дворе его дома в 19:00. Постоянно падающий снег замел следы ребенка, но поначалу казалось, что они шли в направлении центра города. Родственники тщательно обыскивали каждый уголок, пока не сочли целесообразным сообщить полиции, чтобы стражи правопорядка присоединились к поискам.

Департамент полиции Финляндии организовал на месте происшествия оперативную группу, к которой также присоединился собачий патруль из Ювяскюля. В то время как другие патрули сосредоточили свои силы в направлении центра города, собачий патруль провел поиск возле дома с помощью полицейской собаки Куха. От родственников патруль узнал, что около 20:00 на улице находился снегоочиститель, а в конце улицы виднелся высокий сугроб. Позади сугроба были снежные пещеры, вырытые детьми, и собачий патруль решил тщательно осмотреться. К сожалению, патруль не заметил ничего подозрительного и решил сосредоточить поиск на близлежащей местности.

Прошло около часа, собачий патруль возвращался к машине. Маршрут пролегал мимо упомянутого выше сугроба. Кинолог все же позволил Кухе понюхать сугроб. Внезапно Куха застыл на месте и отказался продолжать путь. Из снега торчали сосновые шишки, которые Куха с интересом обнюхивал.

Пес принялся рыть снежную кучу и через некоторое время наткнулся на подошву обуви. Время было около 00:30. Все полицейские, находившиеся поблизости, бросились на место и принялись откапывать появившиеся из-под снега детали одежды. Спустя, казалось бы, долгое, но на самом деле, короткое, мгновение, появилось лицо ребенка. Поначалу он совершенно не реагировал на происходящее, но постепенно начал приходить в себя, и в машине скорой помощи даже смог сказать несколько слов.