В Сербии продолжаются протесты оппозиции. Почему их все чаще сравнивают с Майданом(24)
В Белграде продолжаются протесты сербов, несогласных с результатами прошедших 17 декабря парламентских и местных выборов, на которых, как утверждает ЦИК, снова победила партия Александра Вучича. Протестующие обвиняют власти в масштабных махинациях. Власти предупреждают, что не позволят устроить сербский Майдан, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Вечером 24-го декабря между протестующими и полицией произошли столкновения. Несколько человек пострадали, десятки были арестованы. 25-го декабря несколько сотен студентов заблокировали улицы около здания Министерства государственного и местного самоуправления Сербии.
Оппозиция настаивает, что ее акции планировались как мирные, и просит своих сторонников избегать провокаций со стороны властей, которые пытаются представить происходящее как агрессивную попытку революции.
Масло в огонь подливает Москва. Представительница МИД России Мария Захарова обвинила Запад в желании устроить бардак на Балканах и реализовать сербский вариант Майдана.
Сербская оппозиция заявляет, что это Москва пытается навязывать повсюду свою авторитарную и репрессивную модель.
„Это попытка делегитимизировать протесты, которые все это время носили мирный характер“, — сказал Би-би-си Небойша Владисавлевич, профессор факультета политических наук.
Слово Майдан действительно активно используется в последнее время и властями, и оппозицией. Но эксперты призывают разобраться, какой из двух украинских Майданов имеется в виду – 2004 или 2014 года?
Каким может быть сербский Майдан?
„Когда люди говорят о Майдане в Сербии, особенно представители власти и те, кто ее поддерживает, они больше думают об Оранжевой революции и крупных демонстрациях в конце 2004 — начале 2005 года, начавшихся из-за фальсификаций выборов“, — говорит профессор Владисавлевич.
Первый, мирный, так называемый „Оранжевый Майдан“ длился два месяца в 2004 году.
Протестующие ели и спали прямо на площади и в результате помогли привести к власти прозападного президента Виктора Ющенко вместо Виктора Януковича, который, по утверждениям ЦИК, тогда победил на выборах с небольшим перевесом.
Оппозиция была уверена, что этот перевес был достигнут махинациями и устроила, то, что Кремль впоследствии начал называть „цветные революциями“.
По словам сербских экспертов, российская пропаганда умело придала слову Майдан негативное значение и теперь будет активно его использовать применительно к политическим протестам в Сербии.
Второй Майдан, получивший название Евромайдана, начался после того как в 2010 году переизбранный к тому времени Янукович под влиянием Москвы отложил подписание соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.
В отличие от Януковича, который хотел более тесных связей с Москвой, все участники второго Майдана были за тесное сотрудничество с Европой и против вступления Украины в таможенный союз с Россией.
Какой из Майданов больше соответствует тому, что сейчас происходит в Сербии? По мнению экспертов, есть признаки обоих.
Оппозиция и ее сторонники не верят в легитимную победу партии Вучича, возглавляющую страну более десяти лет, и хотят добиться перевыборов друга Москвы.
Но кроме того, многие устали от курса Вучича – союзника Москвы, и хотят для Сербии другого места в европейской политике.
„Важно понимать, что при репрессивном и недемократическом режиме, когда перекрываются все законные каналы для действий оппозиции, а против граждан применяется насилие, единственный ответ — симметричные действия“, — считает профессор факультета политических наук.
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