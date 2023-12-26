В Сербии продолжаются протесты оппозиции. Почему их все чаще сравнивают с Майданом

Вечером 24-го декабря между протестующими и полицией произошли столкновения. Несколько человек пострадали, десятки были арестованы. 25-го декабря несколько сотен студентов заблокировали улицы около здания Министерства государственного и местного самоуправления Сербии.

Оппозиция настаивает, что ее акции планировались как мирные, и просит своих сторонников избегать провокаций со стороны властей, которые пытаются представить происходящее как агрессивную попытку революции.

Масло в огонь подливает Москва. Представительница МИД России Мария Захарова обвинила Запад в желании устроить бардак на Балканах и реализовать сербский вариант Майдана.

Сербская оппозиция заявляет, что это Москва пытается навязывать повсюду свою авторитарную и репрессивную модель.

„Это попытка делегитимизировать протесты, которые все это время носили мирный характер“, — сказал Би-би-си Небойша Владисавлевич, профессор факультета политических наук.

Слово Майдан действительно активно используется в последнее время и властями, и оппозицией. Но эксперты призывают разобраться, какой из двух украинских Майданов имеется в виду – 2004 или 2014 года?

Каким может быть сербский Майдан?

„Когда люди говорят о Майдане в Сербии, особенно представители власти и те, кто ее поддерживает, они больше думают об Оранжевой революции и крупных демонстрациях в конце 2004 — начале 2005 года, начавшихся из-за фальсификаций выборов“, — говорит профессор Владисавлевич.

Первый, мирный, так называемый „Оранжевый Майдан“ длился два месяца в 2004 году.

Протестующие ели и спали прямо на площади и в результате помогли привести к власти прозападного президента Виктора Ющенко вместо Виктора Януковича, который, по утверждениям ЦИК, тогда победил на выборах с небольшим перевесом.

Оппозиция была уверена, что этот перевес был достигнут махинациями и устроила, то, что Кремль впоследствии начал называть „цветные революциями“.