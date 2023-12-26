Другие виды
26.12.2023, 17:39

ФОТО | Посмотрите, как праздновали Рождество разные звезды эстонского спорта

 
ФОТО: Kollaaž Instagrami postitustest

С Рождеством, дорогие читатели Delfi! Посмотрите, как проводят праздники и что пожелали своим подписчикам в социальных сетях Отт Тянак, Анетт Контавейт, Кристин Таттар, Маргус Хунт и другие звезды эстонского спорта!

Сильнейшая диск-гольфистка Кристин Таттар

Кёрлингистка Мари Калдвеэ

баскетболист Танел Курбас

Рождественская песня от баскетболистов „Калев/Крамо“:

Эмоциональное праздничное видео эстонских фехтовальщиц:

Фристайлистка Келли Сильдару

Культурист Отт Кивикас:

Поздравление футболистов „Левадии“ с праздниками:

Сестры-тройняшки бегуньи Лейла, Лийна и Лили Луйк:

Конькобежка Саския Алусалу:

Футболист Марк Андерс Лепик:

Хоккеист Роберт Рооба:

Игрок в американский футбол Маргус Хунт:

Кроссмен Эрки Кахро и спринтерша Ыйлме Выро:

Легкоатлетка Ксения Балта и тренер Андрей Назаров:

Автогонщик Райнер Аус:

Экс-теннисистка Анетт Контавейт, отпраздновавшая свой день рождения 24 декабря:

Метательница молота Анна Мария Орель и словенский метатель диска Кристьян Чех:

Каноэ-одиночка Йоосеп Карлсон:

Раллийный автогонщик Отт Тянак:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии