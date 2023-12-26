ФОТО | Посмотрите, как праздновали Рождество разные звезды эстонского спорта
С Рождеством, дорогие читатели Delfi! Посмотрите, как проводят праздники и что пожелали своим подписчикам в социальных сетях Отт Тянак, Анетт Контавейт, Кристин Таттар, Маргус Хунт и другие звезды эстонского спорта!
Сильнейшая диск-гольфистка Кристин Таттар
Кёрлингистка Мари Калдвеэ
баскетболист Танел Курбас
Рождественская песня от баскетболистов „Калев/Крамо“:
Эмоциональное праздничное видео эстонских фехтовальщиц:
Фристайлистка Келли Сильдару
Культурист Отт Кивикас:
Поздравление футболистов „Левадии“ с праздниками:
Сестры-тройняшки бегуньи Лейла, Лийна и Лили Луйк:
Конькобежка Саския Алусалу:
Футболист Марк Андерс Лепик:
Хоккеист Роберт Рооба:
Игрок в американский футбол Маргус Хунт:
Кроссмен Эрки Кахро и спринтерша Ыйлме Выро:
Легкоатлетка Ксения Балта и тренер Андрей Назаров:
Автогонщик Райнер Аус:
Экс-теннисистка Анетт Контавейт, отпраздновавшая свой день рождения 24 декабря:
Метательница молота Анна Мария Орель и словенский метатель диска Кристьян Чех:
Каноэ-одиночка Йоосеп Карлсон:
Раллийный автогонщик Отт Тянак:
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