Не получилось стать спасателем: молодой человек после окончания учебы узнал, что у него проблемы – из-за секретной справки

25-летний Андрюс (настоящее имя редакции известно) 1 сентября 2021 г. поступил в Школу пожарных-спасателей. Кандидаты, поступающие сюда, проходят жесткий отбор. Проверяют не только состояние их здоровья, но и репутацию, лояльность к стране.

После окончания школы (через 6 месяцев) Андрюс был очень удивлен, когда его не приняли на работу из-за несоответствия требованию безупречной репутации. Молодой человек нее только не смог устроиться на работу, но и должен был вернуть деньги за учебу. Более того, молодой человек намеревался управлять пожарной машиной, поэтому за свои деньги получил необходимые категории.

Андрюсу даже толком не объяснили, почему его не взяли на работу, что случилось за полгода учебы, почему вдруг его репутация стала плохой. Молодой человек потребовал ответа и узнал: одна причина - это штрафы за нарушение ПДД, а штрафы он получал, когда учился, вторая причина - секретная справка, содержащая другие компрометирующие данные.

Молодой человек обратился в суд. Во время рассмотрения дела Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что Андрюс за полгода учебы получил 12 штрафов за нарушение ПДД. Более того, он не платит штрафы.

Андрюс в свое оправдание сказал, что пока он зарабатывает на жизнь перепродажей машин.

„После продажи машины, пока данные в Regitrа не меняются, штрафы приписывают мне, несмотря на то, что не я виновник. Эти штрафы я уже оспорил в суде и в полиции“, – пояснил Андрюс и представил соответствующие документы. Согласно данным полиции, у него есть только два штрафа за ПДД - 15 евро и 60 евро. Оба он заплатил. Суд проверил эти данные, они подтвердились.

Он сказал, что не знает, что может быть в секретной справке.