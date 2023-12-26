The Insider: перенаправить арабских беженцев из Беларуси на границу с Финляндией контрабандистам советовали российские силовики

Как рассказал изданию один из контрабандистов, который раньше зарабатывал тем, что отвозил беженцев к польской границе в Беларуси, в начале ноября с ним связались „российские офицеры“ и рассказали, что теперь Россия тоже пропускает мигрантов. „Россия начала пропускать мигрантов примерно полтора месяца назад, и мы узнали об этом через офицеров, с которыми у нас есть связи“, — заявил контрабандист.