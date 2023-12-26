За рубежом
26.12.2023, 19:31

The Insider: перенаправить арабских беженцев из Беларуси на границу с Финляндией контрабандистам советовали российские силовики

 
Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Перенаправление потока мигрантов, ищущих убежище в ЕС, с границы Беларуси и Польши на финско-российскую границу произошло в ноябре под контролем российских силовиков, сообщается на портале Meduza. Об этом пишет The Insider со ссылкой на заявления контрабандистов, оказывающих мигрантам помощь в пересечении границ.

Как рассказал изданию один из контрабандистов, который раньше зарабатывал тем, что отвозил беженцев к польской границе в Беларуси, в начале ноября с ним связались „российские офицеры“ и рассказали, что теперь Россия тоже пропускает мигрантов. „Россия начала пропускать мигрантов примерно полтора месяца назад, и мы узнали об этом через офицеров, с которыми у нас есть связи“, — заявил контрабандист.

По его словам, он сам довозил людей только до российской части границы, „а дальше о них уже заботятся российские пограничники — дают им велосипеды для пересечения границы в Финляндию“.

Другой контрабандист рассказал изданию, что контроль за трафиком мигрантов начинается как только беженцы прилетают в Россию — уже в аэропорту их встречает „некий полковник“ и помогает въехать в страну.

  • О резком наплыве нелегальных мигрантов со стороны России власти Финляндии сообщали с середины ноября. К концу месяца Финляндия закрыла все девять КПП на границе. 14 декабря два из них возобновили работу, однако уже через несколько часов были закрыты вновь, так как количество мигрантов не уменьшилось.

  • Власти Финляндии обвиняли Россию в том, что она искусственно и намеренно создала миграционный кризис. В Москве эти обвинения отрицали.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии