„20 дней этапа были довольно утомительными, но настроение у меня все равно отличное“. Навальный опубликовал первое письмо из колонии за полярным кругом

„Я ваш новый Дед Мороз. Ну а что? У меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки, за 20 дней этапа у меня отросла борода. Оленей, правда, нет, но есть огромные пушистые очень красивые овчарки. <…> 20 дней этапа были довольно утомительными, но настроение у меня все равно отличное, как и полагается Деду Морозу“, — рассказал политик.

Навальный рассказал, что в колонию его привезли вечером 23 декабря.

„А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: „К вам адвокат“. Рассказал, что вы меня потеряли, а некоторые даже переживали. Спасибо вам большое за поддержку! Рассказами о полярной экзотике я вас пока развлечь не могу, потому что ничего, кроме камеры, и не видел. А за окном камеры видно только забор, стоящий вплотную“, — говорится в посте Навального.

Политик рассказал, что прогулочный двор в его колонии — это соседняя камера, „чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег“. Конвой в колонии „не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах — с теми самыми красивыми пушистыми овчарками“.

„В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал. Еще раз всем спасибо за поддержку. С наступающими праздниками!“ — написал Навальный.

О том, где находится Навальный, не было ничего известно 19 дней. 25 декабря его соратники сообщили, что политика отправили в исправительную колонию особого режима № 3 „Полярный волк“, расположенную в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Поселок Харп расположен в 60 километрах севернее полярного круга.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об „экстремизме“.