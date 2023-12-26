Правда ли, что Риши Сунак не умеет пользоваться молотком?

В русскоязычном сегменте соцсетей запись стала вирусной в двух версиях: короткой (7 секунд) и длинной (17 секунд). В первом случае диалог между Сунаком и Уайт не слышен, его заглушает закадровый голос — это фрагмент эфира британского телеканала ITV. Короткое видео активно распространяли критики Сунака в Великобритании, в первую очередь представители оппозиционной Лейбористской партии.

23 ноября Сунак посетил графство Западный Йоркшир, где в городе Фарсли встретился с представителями малого бизнеса. Среди них была ювелир Эмма Уайт — именно она запечатлена на вирусном видео. „В основном мы говорили об украшениях, и он даже выковал звезду для небольшого рождественского украшения“, — рассказала девушка газете Yorkshire Evening Post. Именно этот эпизод и попал в ролик.

После того как эта версия ролика стала вирусной, журналисты обратили внимание, что события вырвали из контекста. На более продолжительной записи слышен диалог между политиком и предпринимательницей. Она передаёт ему лежащий плашмя молоток, на что Сунак удивлённо спрашивает: „Oh, sideways?“ („А, боковой стороной?“ — англ.) Получив утвердительный ответ, Сунак начинает орудовать молотком в соответствии с полученной рекомендацией (и даже бьёт сильнее, когда девушка об этом просит). Впрочем, авторов русскоязычных Telegram-каналов этот несложный с точки зрения английского языка диалог нисколько не смутил, и они распространяли его с той же подачей, что и британские оппоненты Сунака в случае с обрезанной версией.

На ещё более длинной записи, показанной в эфире BBC, видно, что сидящая рядом с политиком Уайт не только устно даёт ему совет, но и прямо показывает пальцем именно на боковую сторону молотка и только затем даёт его в руки Сунаку.

Йоркширская предпринимательница несколько раз прокомментировала ситуацию в своём аккаунте в Instagram*. „Мир сошёл с ума! <…> На всякий случай, именно так вы используете хороший гладильный молоток, чтобы сделать подобную работу“, — написала она 25 ноября. Спустя несколько дней в интервью местной газете ювелир пояснила, что у неё просто не было с собой инструмента, который должен был бы использоваться при работе в показанной на видео технике, а тот, который она в итоге выдала премьер-министру, предназначается для других целей и его боёк должен оставаться гладким.

Пока британские СМИ (например, The Guardian и The Independent) писали о том, как лейбористы стали распространять обрезанную и поэтому вводящую в заблуждение версию ролика, российские издания наперебой рассказывали о том, как за Сунака вступилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В посте в своём Telegram-канале спикер российского внешнеполитического ведомства корректно пересказала историю, а затем на основании одного этого случая сделала такой вывод: „Ровно сегодня, в момент публикации этого манипулятивного поста лейбористов, Риши Сунак стал Раши Сунаком, от слова Russia. Это ровно то, что на Западе делают с Россией, когда берут определённые фрагменты видео, аудиозаписей, вырванные из контекста куски цитат, рассказывают лишь о какой-то части наших шагов, и преподносят всё это с противоположным изначальному смыслом“. Эту публикацию Захаровой репостнул в свой канал, в частности, Владимир Соловьёв, который десятью часами ранее разместил там видео с „не умеющим пользоваться молотком“ премьером Великобритании.

Итог: Неправда