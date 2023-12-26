Правда ли, что „Иронию судьбы“ каждый Новый год показывали по советскому телевидению?(22)
Просмотр комедии Эльдара Рязанова — часть современного празднования Нового года в России и на постсоветском пространстве. Многие уверены, что эта традиция появилась вскоре после выхода фильма в прокат. Мы проверили, насколько обоснованно такое убеждение.
Фильм „Ирония судьбы, или С лёгким паром!“ на протяжении многих лет входит в программу передач российского телевидения 31 декабря. „Сейчас её обязательно показывают накануне праздника или во время каникул едва ли не на любом российском канале. В СССР телеканалов было куда меньше, но картина также шла с завидной популярностью — ежегодно, начиная с премьерного показа в 1976 году“, — утверждается в популярном на „Дзене“ блоге „История России“ с более чем 700 000 подписчиков. В приуроченном к юбилею фильма материале на сайте телеканала „Мир-24“ говорится, что „уже 45 лет миллионы людей встречают Новый год на 3-й улице Строителей, в доме 25“.
Чтобы проверить, когда и с какой частотой в последние десятилетия по телевизору показывали „Иронию судьбы“, мы обратились к сайту „Архив расписаний передач телеканалов и радио“, содержащем, как утверждают его создатели, телепрограмму на каждый день с 1975 года. Чтобы избежать возможных пропусков и ошибок распознавания, мы дополнительно проверили по базе EastView программы телепередач в электронных архивах двух самых крупных советских газет „Правда“ и „Известия“. Также мы вручную просмотрели все телепрограммы на новогоднюю неделю с 1976 по 1991 год. Всего мы нашли сведения о 550 показах фильма „Ирония судьбы“ по советскому, а затем российскому телевидению до 2022 года.
Показывали ли „Иронию судьбы“ в новогодний вечер в советскую эпоху?
Премьера фильма состоялась по Первой программе Центрального телевидения вечером 1 января 1976 года. Фильм имел огромный успех, и в течение того года его повторили ещё трижды: 7 февраля, 2 июня и 25 декабря. 31 же декабря, вопреки распространённому мнению, „Иронию судьбы“ в советскую эпоху показали только два раза — в 1983 и 1989 годах, и то по Второй программе Центрального телевидения (которая была гораздо менее важной и в основном довольствовалась повторами).
В телепрограмму перед Новым годом в 1970-х и 1980-х годах входили в первую очередь концерты и документальные передачи. Привязка комедии Рязанова к новогодним праздникам в то время была совершенно необязательна. До падения СССР фильм показали по телевидению всего девять раз, четыре из них — это премьера и повторы в 1976 году. Потом, до декабря 1991 года, его показали только 25 декабря 1977 года, 2 января 1979 года (что характерно, в рубрике „По вашим просьбам“), 31 декабря в 1983 и 1989 годах и, наконец, 1 января 1991 года.
Правда ли, что „Иронию судьбы“ запретили из-за антиалкогольной кампании?
Распространено мнение, что фильм исчез с советских экранов из-за начавшейся весной 1985 года кампании по борьбе с пьянством — якобы раздражение генсека КПСС Михаила Горбачёва было вызвано алкогольными сценами в бане. В фильме пьянка показана как норма жизни, как ритуал (как оно и было в действительности): хорошие интеллигентные люди напиваются до беспамятства, и это не отталкивает от них красивых женщин, напротив, открывает романтические перспективы.
Эта сторона картины, действительно, вызвала раздражение и оторопь у некоторых советских граждан, привыкших видеть на экранах декларируемые нормы, а не отражение реальности. Так, например, осенью 1984 года (за несколько месяцев до официального старта кампании по борьбе с пьянством) в Академгородке под Новосибирском в отделении Академии наук СССР собрались участники антиалкогольного движения. Они выражали недовольство некоторыми сценами в комедии и предложили Рязанову „снять продолжение фильма „Ирония судьбы, или С лёгким паром!“, где показать действительную „иронию судьбы“ — то, к чему в конце концов приводит пьянство“. Отчёт об этих предложениях был размещён на третьей странице второй самой крупной советской газеты „Известия“ 1 октября 1984 года.
Хотя в ходе перестроечной борьбы с пьянством из нескольких популярных фильмов и вправду убрали сцены употребления спиртных напитков, а некоторые картины вообще на несколько лет исчезли из эфира, нет никаких прямых доказательств, что государственная антиалкогольная кампания повлияла на „Иронию судьбы“. Как следует из представленного выше графика, комедию не показывали и в 1978 году, и в 1980–1982 годах, и в 1984 году, когда та самая кампания ещё не началась.
Когда возникает традиция смотреть „Иронию судьбы“ 31 декабря?
Впервые в последний вечер года российское телевидение показало „Иронию судьбы“ только в 1994-м (за год до этого она попала в программу 29 декабря 1993-го на канале РТР, ныне — „Россия“). С этого момента количество показов неуклонно растёт, комедию Рязанова стремятся включать в новогодние сетки вещания локальные и развлекательные каналы (например, 31 декабря 1995 года фильм транслировали петербургский „5-й канал“ и ТВ-6). Появившиеся в 1990-е годы новые каналы поступают так же, стремясь завоевать популярность — например, в 1997 году „Иронию судьбы“ показали шесть раз на четырёх новых каналах (на двух из них это сделали в новогодний вечер).
Популярность фильма связана с наступившей эпохой ностальгических программ об СССР: в 1998 году на ОРТ он попал в рубрику „Новогодний талисман“, а на НТВ — в рубрику „Старый телевизор вспоминает“, когда канал показывал по три советские комедии. Впервые „Ирония судьбы“ шла одновременно по двум крупным каналам, и зритель, переключая их, натыкался на один и тот же фильм, как в советское время — на трансляцию съезда.
В 2001 году ОРТ и НТВ наконец договариваются развести фильм в сетке. Первый показывает картину в 10:50 утра (видимо, предполагается, что она должна сопровождать уборку и подготовку новогоднего стола), а НТВ предлагает комедию как главное новогоднее блюдо: первая серия, затем обращение президента и новогодние куранты, потом вторая серия.
К середине 2000-х годов количество показов „Иронии судьбы“ стало огромным: в 2004 году — 21, а в 2006-м — 27. Увеличивается количество повторов на второстепенных телеканалах — развлекательных, региональных, ностальгических.
По подсчётам „Кинопоиска“, похожую динамику можно наблюдать и в ситуации с другими советскими картинами, просмотр которых стал привычен для россиян если не в новогоднюю ночь, то в дни зимних каникул. При этом сервис использовал в своём исследовании только данные по Первой и Второй программам ЦТ СССР (ныне — „Первый канал“ и „Россия“ соответственно) с 1966 по 2016 год. Так, другой фильм Рязанова „Карнавальная ночь“ до распада Советского Союза показывали в промежутке с 31 декабря по 1 января всего один раз, а после 1991 года — целых 24 раза. Похожим образом обстоят дела с комедиями „Иван Васильевич меняет профессию“ (два и 22 раза) и „Чародеи“ (два и 15 раз). „Джентльменов удачи“, „Кавказскую пленницу“, „Бриллиантовую руку“ и „Самогонщиков“ в советское время до или сразу после наступления нового года не показывали вовсе.
Таким образом, традиция показа „Иронии судьбы“ в новогодний вечер складывается стихийно во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов на волне ностальгии по советскому времени. Многие недавно запустившиеся телеканалы, которые хотели привлечь внимание зрителей, использовали для этого именно комедию про Женю Лукашина.
Правда ли, что традицию просмотра „Иронии судьбы“ в новогоднюю ночь создал „Первый канал“?
Существует мнение, противоположное вынесенному в заглавие этого разбора: якобы именно „Первый канал“ создал традицию просмотра фильма Рязанова в новогоднюю ночь. Хотя из описанного выше видно, что это не так, в середине 2000-х происходит присваивание, модификация и мифологизация предновогоднего показа со стороны этого телеканала.
30 декабря 2005 года на „Первом“ выходит документальный фильм „Рождение легенды: Ирония судьбы, или С лёгким паром!“. В нём уже на третьей минуте утверждается, что смотреть эту комедию Рязанова 31 декабря — исконно русская традиция: „И даже ёлка, шампанское и оливье не спасут [Новый год], если хотя бы по одному из каналов не покажут „Иронию судьбы““. Началом традиции авторы называют первый показ ленты в 1976 году, из чего зрители легко делают вывод: в советское время фильм был в сетке вещания на каждый Новый год, что, как уже было продемонстрировано, не соответствует действительности.
На следующий день „Первый канал“ показывает „Иронию судьбы“ в 14:50 в рубрике „Новогодний талисман“, а место в сетке вещания 31 декабря комедия сохранит на протяжении 11 лет подряд (с пропуском в 2006 году), да ещё и с повтором 1 января. В новогодний вечер трансляция фильма всегда начиналась в промежутке с 18:00 до 19:00. Это способствовало созданию уютной советской псевдореальности: телезрителей убаюкивают 31 декабря и 1 января одной и той же приятной кинокартиной и так вырабатывают у граждан советскую идентичность, заодно поддерживая миф, что так было всегда.
Многочисленные повторы будет делать и связанный с „Первым“ телеканал „Дом кино“, но не его конкуренты. Выглядит так, будто на новогодний показ комедии установлена государственная монополия, которая не пошатнулась и по сей день: с 2017 года „Иронию судьбы“ 31 декабря показывают по очереди „Первый“ и „Россия“. Точно так же эти два главных российских телеканала чередуют трансляции церемоний открытия Олимпиады, финалов чемпионата мира по футболу и до недавнего времени концертов „Евровидения“.
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Итак, традиция обязательного новогоднего просмотра „Иронии судьбы“ в советскую эпоху не существовала, этот фильм показывали довольно редко. Она начала складываться стихийно на разных каналах только со второй половины 1990-х годов, чему способствовала ностальгия по советскому времени. В середине 2000-х „Первый канал“ эту традицию новогоднего просмотра присвоил и модифицировал.
Итог: Большей частью неправда.