Правда ли, что „Иронию судьбы“ каждый Новый год показывали по советскому телевидению?

Фильм „Ирония судьбы, или С лёгким паром!“ на протяжении многих лет входит в программу передач российского телевидения 31 декабря. „Сейчас её обязательно показывают накануне праздника или во время каникул едва ли не на любом российском канале. В СССР телеканалов было куда меньше, но картина также шла с завидной популярностью — ежегодно, начиная с премьерного показа в 1976 году“, — утверждается в популярном на „Дзене“ блоге „История России“ с более чем 700 000 подписчиков. В приуроченном к юбилею фильма материале на сайте телеканала „Мир-24“ говорится, что „уже 45 лет миллионы людей встречают Новый год на 3-й улице Строителей, в доме 25“.

Чтобы проверить, когда и с какой частотой в последние десятилетия по телевизору показывали „Иронию судьбы“, мы обратились к сайту „Архив расписаний передач телеканалов и радио“, содержащем, как утверждают его создатели, телепрограмму на каждый день с 1975 года. Чтобы избежать возможных пропусков и ошибок распознавания, мы дополнительно проверили по базе EastView программы телепередач в электронных архивах двух самых крупных советских газет „Правда“ и „Известия“. Также мы вручную просмотрели все телепрограммы на новогоднюю неделю с 1976 по 1991 год. Всего мы нашли сведения о 550 показах фильма „Ирония судьбы“ по советскому, а затем российскому телевидению до 2022 года.

Показывали ли „Иронию судьбы“ в новогодний вечер в советскую эпоху?

Премьера фильма состоялась по Первой программе Центрального телевидения вечером 1 января 1976 года. Фильм имел огромный успех, и в течение того года его повторили ещё трижды: 7 февраля, 2 июня и 25 декабря. 31 же декабря, вопреки распространённому мнению, „Иронию судьбы“ в советскую эпоху показали только два раза — в 1983 и 1989 годах, и то по Второй программе Центрального телевидения (которая была гораздо менее важной и в основном довольствовалась повторами).