МВД объявило в розыск автора „Масяни“ Олега Куваева

По какой статье разыскивается художник, на сайте МВД не уточняется.

МВД также объявило в федеральный розыск политика Дмитрия Гудкова и создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна.

Олег Куваев с 2006 года проживает в Израиле. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину мультипликатор выпустил несколько антивоенных эпизодов сериала „Масяня“. Сайт mult.ru, где выходили серии „Масяни“, заблокировали в России в марте 2022 года.

В октябре 2023 года стало известно, что в отношении Куваева возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По данным СМИ, поводом к преследованию мультипликатора стал 169-й эпизод сериала „Масяня“, в которой главная героиня „призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ“. 22 декабря Минюст РФ включил Куваева в реестр „иностранных агентов“.

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