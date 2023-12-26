ВИДЕО | Домашняя арена легендарного французского баскетбольного клуба сгорела в канун Рождества

Арена Sportica на 3000 мест в Гравелине-Дюнкерке была домом для команды на протяжении последних 40 лет. Однако в канун Рождества в бассейне спортивного комплекса произошло замыкание электропроводки, что привело к пожару. Несмотря на то, что более 90 пожарных пытались справиться с огнем, деревянное здание сгорело.

К счастью, обошлось без жертв, но двое пожарных получили незначительные травмы. „Невероятно. Это катастрофа, последствия которой невозможно измерить“, - сказал руководитель команды Эрве Бедделем, к которому присоединился мэр Гравелина Бертран Ринго. „Скорее всего, нам придется отстраивать арену с нуля“.

В этом году „Гравлин-Дюнкерк“ вышел во второй раунд Кубка Европы ФИБА, где они лидируют в группе „М“. Однако в чемпионате Франции они занимают предпоследнее место, находясь в зоне вылета. Теперь команде предстоит найти найти новую арену для продолжения своей деятельности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.