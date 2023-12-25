Дунцова опротестовала отказ ЦИК РФ допустить ее к выборам

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова опротестовала отказ Центральной избирательной комиссии России допустить ее к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. В понедельник, 25 декабря, Дунцова подала иск в Верховный суд страны. Рассмотрение иска состоится 27 декабря в 10.00 мск, добавила женщина.

Центризбирком двумя днями ранее не допустил женщину к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы „исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может“, указала Дунцова.

„Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены“, - добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.

За демократические реформы и освобождение политзаключенных

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. Женщина объяснила свое намерение выдвинуться на пост президента тем, что „последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение“. Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Три дня на выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы „самовыдвиженцем“. От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, от КПРФ - Николай Харитонов, от „Гражданской инициативы“ - подмосковный депутат Борис Надеждин, от „Новых людей“ - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.