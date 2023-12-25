Визы в Россию для граждан Эстонии подорожают(45)
Президент РФ подписал закон о приостановке действия ряда положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, сообщает телеграм-канал DW.
Это означает, что стоимость российских виз вырастет с 35 долларов до предела в 50-70 долларов, отмечается в пояснительной записке.
В ней же говорится, что причина закона - то, что эти страны ранее в одностороннем порядке приостановили действие норм об упрощенной выдаче виз для граждан РФ и повысили сборы.
Временное прекращение ЕС норм об упрощенном визовом режиме с Россией привело к увеличению сбора для россиян с 35 до 80 евро. Кроме того, визы стали оформлять дольше, а к заявителям предъявляется больше требований.
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