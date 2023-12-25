Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под Донецком

По словам Шойгу, взятие Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, а также дало российским войскам „дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению“.

„Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй — взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически, построил там значительные количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, — наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор“, — ответил Путин.

Представитель пресс-службы ВСУ Александр Штупун заявил, что говорить о взятии Марьинки российской армией „некорректно“. „Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военнослужащие остаются в административных границах Марьинки. Но город вообще уничтожен. Однако говорить о полном захвате Марьинки некорректно“, — сказал он.

Марьинка находится примерно в десяти километрах к юго-западу от Донецка.

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