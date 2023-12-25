Алексея Навального доставили в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе. С ним не было связи почти три недели

„Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке“, — написала она в иксе (бывшем твиттере).

Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что соратники Навального отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали „каждое СИЗО, порой неоднократно“, чтобы найти Навального. По словам Жданова, ИК-3 — „одна из самых северных и отдаленных колоний вообще“.

„Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу“, — рассказал Жданов.

Адвокаты, родственники и соратники Алексея Навального почти три недели не знали, где он находится. Связь с ним пропала 6 декабря. Первые несколько дней его адвокатов не пускали в колонию под различными предлогами, после чего суд заявил, что Навальный „убыл за пределы Владимирской области“ 11 декабря, не уточнив, куда именно.

Исправительная колония № 3 „всегда функционировала как колония для особо опасных рецидивистов“, писала в 2006 году „Новая газета“. В этой колонии часть срока провел бизнес-партнер Михаила Ходарковского Платон Лебедев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.