Правда ли, что в США ресторан случайно нанял аниматора в костюме Сатаны вместо Санты из-за опечатки в объявлении?

Требуется: СатанаCelina 52 Truck Stop ищет кого-то, кто сможет сыграть Сатану на нашей стоянке грузовиков в этом году, начиная с 05.12 и до 24.12. Обязательны рождественское настроение и умение общаться с детьми. Без проверки бэкграунда. Звоните Джерри по телефону 931-410-2650 для отклика.

Первоисточник интересующей нас новости — Facebook-аккаунт Celina 52 Truck Stop со 155 000 подписчиков. Это не ресторан, как утверждается во многих упомянутых выше публикациях, а, как следует из названия, стоянка для грузовиков в городе Селина штата Теннесси. Согласно описанию профиля, это единственное подобное заведение, обслуживающее регион Уибер-Вэлли. 6 декабря 2023 года ночью (по московскому времени) на этой странице в соцсети опубликовали пост, набравший более 3100 лайков: он состоит из фото ребёнка с человеком в гриме Сатаны, снимка газетного объявления и текста с извинением перед посетителями.

Уважаемые клиенты,Celina 52 Truck Stop приносит извинения за путаницу на нашем ежегодном мероприятии „Фотографии с Сантой“, которое началось сегодня. Из-за опечатки в газетном объявлении мы по ошибке наняли профессионального исполнителя роли Сатаны вместо Санты. Мы работаем над исправлением этой ошибки и приостановим мероприятие до тех пор, пока не сможем пригласить настоящего Санту (надеемся, что это произойдёт на этих выходных). Пожалуйста, примите наши извинения, а также бесплатный горячий шоколад и печенье для первых пяти посетителей в субботу.Просим прощения за это.Руководство.

Но и это ещё не всё, поскольку владельцы профиля продолжили высказываться в комментариях под постом.

Мы настаиваем на том, что отправили в газету Citizen-Statesman запрос на „Санту“, и ошибка произошла по их вине. Мы не можем предъявить документы, подтверждающие это, поскольку наше хранилище электронной почты было переполнено и наш ИТ-специалист Билли их сегодня удалил. Мы немедленно уволили его после окончания восьмичасовой смены (согласно контракту, который мы заключили по телефону), и мы обещаем, что по возможности будем работать лучше. Мы активно удаляем негативные комментарии. Мы извинились, чего ещё вы хотите.

Вероятно, к этому моменту часть читателей уже заметили, что большинство приведённых нами высказываний Celina 52 Truck Stop носит отчётливо юмористический характер. Дело в том, что такой стоянки для грузовиков, скорее всего, не существует, а соответствующий Facebook-аккаунт создан в юмористических целях.