Правда ли, что в США ресторан случайно нанял аниматора в костюме Сатаны вместо Санты из-за опечатки в объявлении?
В декабре 2023 года в соцсетях появились сообщения о роковой оплошности: якобы в одном из американских заведений из-за ошибки в написании слова (Satan вместо Santa) на детское рождественское мероприятие пришёл человек в образе дьявола. Мы проверили, случилось ли такое на самом деле.
Согласно данным сервиса TGStat, новость об аниматоре-Сатане в общей сложности набрала в Telegram несколько миллионов просмотров. Сообщается, что ресторан Celina 52 Truck Stop якобы хотел нанять аниматора в образе Санта-Клауса, но из-за опечатки в газетном объявлении пригласил на детское мероприятие человека в костюме Сатаны. „Дети были в ужасе от такого мероприятия. Организаторам пришлось извиняться“, — говорится в некоторых постах. Авторы части каналов назвали этот случай ошибкой года, но порадовались тому, что якобы получились весёлые фотографии.Подобные публикации можно найти в Telegram-каналах „Топор 18+„ (1,9 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Всевидящее око Украина | Новости“ (287 000), „Топор — горячие новости“ (248 000), „Рупор“ (211 000), „Рифмы и панчи 18+„ (151 000), „Маяк Live“ (131 000), MDK (112 000), „Must — новости“ (86 000), „Дзен“ (85 000), „Коза кричала“ (81 000), „4BS | Экономика, бизнес и финансы“ (64 000), Anton S Live (61 000), „Нетипичный маркетинг“ (59 000), 4chan (58 000), „Деньги в банке“ (53 000), „Россия сейчас“ (45 000), „Атеист“ (41 000), „Наблюдатель“ (35 000), „Свежести“ (31 000) и TG Team Russia (28 000). Также такие посты встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут), на „Пикабу“ и Reddit.
Первоисточник интересующей нас новости — Facebook-аккаунт Celina 52 Truck Stop со 155 000 подписчиков. Это не ресторан, как утверждается во многих упомянутых выше публикациях, а, как следует из названия, стоянка для грузовиков в городе Селина штата Теннесси. Согласно описанию профиля, это единственное подобное заведение, обслуживающее регион Уибер-Вэлли. 6 декабря 2023 года ночью (по московскому времени) на этой странице в соцсети опубликовали пост, набравший более 3100 лайков: он состоит из фото ребёнка с человеком в гриме Сатаны, снимка газетного объявления и текста с извинением перед посетителями.
Требуется: СатанаCelina 52 Truck Stop ищет кого-то, кто сможет сыграть Сатану на нашей стоянке грузовиков в этом году, начиная с 05.12 и до 24.12. Обязательны рождественское настроение и умение общаться с детьми. Без проверки бэкграунда. Звоните Джерри по телефону 931-410-2650 для отклика.
Уважаемые клиенты,Celina 52 Truck Stop приносит извинения за путаницу на нашем ежегодном мероприятии „Фотографии с Сантой“, которое началось сегодня. Из-за опечатки в газетном объявлении мы по ошибке наняли профессионального исполнителя роли Сатаны вместо Санты. Мы работаем над исправлением этой ошибки и приостановим мероприятие до тех пор, пока не сможем пригласить настоящего Санту (надеемся, что это произойдёт на этих выходных). Пожалуйста, примите наши извинения, а также бесплатный горячий шоколад и печенье для первых пяти посетителей в субботу.Просим прощения за это.Руководство.
Но и это ещё не всё, поскольку владельцы профиля продолжили высказываться в комментариях под постом.
Мы настаиваем на том, что отправили в газету Citizen-Statesman запрос на „Санту“, и ошибка произошла по их вине. Мы не можем предъявить документы, подтверждающие это, поскольку наше хранилище электронной почты было переполнено и наш ИТ-специалист Билли их сегодня удалил. Мы немедленно уволили его после окончания восьмичасовой смены (согласно контракту, который мы заключили по телефону), и мы обещаем, что по возможности будем работать лучше. Мы активно удаляем негативные комментарии. Мы извинились, чего ещё вы хотите.
Вероятно, к этому моменту часть читателей уже заметили, что большинство приведённых нами высказываний Celina 52 Truck Stop носит отчётливо юмористический характер. Дело в том, что такой стоянки для грузовиков, скорее всего, не существует, а соответствующий Facebook-аккаунт создан в юмористических целях.
Помимо профиля в Facebook, у Celina 52 Truck Stop имеется аккаунт в соцсети X и свой веб-сайт, где продаётся разный мерч, часть которого на фото рекламируют инопланетяне-гуманоиды (очевидно, они созданы при помощи нейросетей). А в разделе „О себе“ приведена история создания стоянки: её якобы открыл Деннис Хёрнипл (игра слов, her nipple на английском — „её сосок“), у мамы которого была коллекция отстриженных ногтей ног. Однажды к Хёрниплу пришёл слепой человек, на его глазах вырвавший ноготь со своего большого пальца на ноге. Ссылаясь на несуществующую книгу о себе, Хёрнипл рассказал, что между мужчинами возникла связь, они разговорились и из-за любви обоих к грузовикам и технике открыли заведение для дальнобойщиков.
Celina 52 Truck Stop стала известной в Сети летом 2021 года, когда завирусился её пост с фото, якобы сделанным на этой автостоянке. На снимке была запечатлена женщина по имени Амелия с внешностью американской комедиантки Эми Шумер (в другом посте утверждалось, что это не она) и татуировкой слезы на лице. „Однажды она случайно сбила пешехода, уснув за рулем, и сделала татуировку в память о нём“, — говорилось в посте. Через пару дней историю прокомментировала и сама Шумер: „Подождите, что происходит на стоянке грузовиков?“
Позднее в New York Post вышло интервью с Дэнни Брайном, представившимся начальником смены на стоянке и помощником по работе с соцсетями. По его словам, история про Амелию правдива и такая стоянка существует. Тем не менее издание не смогло подтвердить слова этого человека. По утверждениям Брайна, Celina 52 — это псевдоним настоящей стоянки грузовиков, которая находится где-то в Верхнем Камберленде, штат Теннесси. Вымышленное название якобы нужно потому, что соцсети заведения изобилуют грубым, оскорбительным, а иногда и расистским контентом. По словам Брайна, снимки в аккаунтах были отфотошоплены, чтобы добавить туда надписи с нецензурной игрой слов и другие неполиткорректные темы. „Это не наши настоящие взгляды, — продолжил он. — Но самые лучшие моменты — это когда кто-то думает, что пост на 100% серьёзен, и расстраивается из-за этого“.
О Celina 52 Truck Stop писал и фактчекинговый сайт Snopes. Согласно этому ресурсу, в 2021 году в описании Facebook-аккаунта стоянки была пометка „сатира / пародия“, которая в 2023 году отсутствует. Также издание рассказало о ещё одном поддельном фото из другого поста Celina 52: игрока НХЛ Фила Кессела представили как дальнобойщика Фила, на его футболку добавили надпись „Гарри Поттер ненавидит Огайо“, а шайбу в руке хоккеиста заменили на банку с табаком.
Что касается вирусного снимка с Сатаной, то он, судя по артефактам, был создан с помощью нейросети, а затем наложен на реальный фон. „Проверено“ также обнаружило в Facebook другие аккаунты похожей тематики — закусочной Celina 52 Diner и автодрома Weaber Valley Speedway. На обеих страницах также публикуют несуществующие новости, иллюстрируемые картинками от нейросетей.
Сама по себе история об опечатке, из-за которой слово „Санта“ превратилось в „Сатана“, не оригинальна. Например, в 2019 году в канадской газете Comox Valley Record из-за ошибки на самом деле появилось объявление о возможности сфотографироваться с Сатаной на рождественском мероприятии в городе Кортни. При этом местный житель Тим Миллер нарядился в костюм с элементами образов Санта-Клауса и князя тьмы и в таком виде фотографировался с десятками людей. Впоследствии эта история стала популярной на американском телевидении и в прессе.
В 2020 году в американском городе Альбукерке штата Нью-Мексико произошёл похожий случай. Тогда местный художественный коллектив Antlion Entertainment анонсировал акцию „Сядь на колено Сатаны“. „На самом деле это была опечатка, техническая ошибка, и я просто смирился с этим, потому что всем нужны деньги, с деньгами сейчас туго“, — рассказал анонимный художник, организовавший сбор средств в гуманитарных целях. Вполне возможно, что информация об опечатке была шуткой, учитывая провокационный характер предыдущих работ коллектива. При этом Университет Нью-Мексико, на площадке которого должна была пройти акция, не санкционировал проведение этого мероприятия.
Итог: Сатирические новости