„Вика тщательно отобрала „фейки“, не осознавая свои действия“. Суд отправил петербурженку в психиатрическую больницу за пост во „ВКонтакте“

Следственный комитет, как правило, назначает психиатрическую экспертизу на стадии предварительного следствия большинству обвиняемых. Правда, обычно это амбулаторная процедура: к сидящим в СИЗО приезжают специалисты, вся их работа происходит в один день, адвокат может при этом присутствовать. Но в случае Виктории все пошло не как обычно: психиатрам потребовалось больше информации, и они забрали девушку в больницу на месяц.

По словам адвоката, Виктории заламывали руки за отказ принимать душ в окружении мужчин-сотрудников больницы, потом привязали к кровати и кололи вещества, от которых она два дня почти не могла говорить. Издевательства прекратились только после того, как о них начали говорить и писать в СМИ.

В больнице с ней обращались жестоко, рассказала адвокат девушки Анастасия Пилипенко: „Ее заставили раздеться для „телесного осмотра“ при мужчинах из числа медицинского персонала — хотя рядом достаточно было и женщин. На просьбу хотя бы дать сменить перед этим прокладку, потому что начались месячные и кровь уже течет по ногам, смеялись и издевались над Викой все — мужчины помладше и постарше, женщины около сорока и около шестидесяти“.

В мае 2022 года Петрову арестовали, она провела в СИЗО больше года. А осенью 2023 года, еще во время судебного разбирательства, девушку перевели в психиатрическую больницу — так решил суд.

29-летнюю петербурженку обвиняли в „фейках“ о российской армии за пост в соцсетях. В марте 2022 года она опубликовала у себя во „ВКонтакте“ пост, где осуждала войну в Украине и российское руководство, которое начало вторжение. К посту прикрепила ролики из разных ютуб-каналов — в том числе украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан российскими властями „иноагентом“), политика Максима Каца и журналиста Александра Невзорова (последние двое не только признаны „иноагентами“, но и осуждены за „фейки“ об армии).

Мнение психиатров некому проверить или подвергнуть критике — и это хорошо видно по делу Виктории Петровой. По закону суд не обязан слушаться экспертов, но на практике, признает адвокат Анастасия Пилипенко, судья обычно слепо верит специалистам, проводившим экспертизу.

Вообще-то в России психиатрическая помощь добровольная. Но исключение, когда спрашивать согласия пациента не надо, — это как раз если лечение назначается по решению суда.

Адвокат Пилипенко настаивала, что обвинение в „фейках“ теряет всякий смысл, если Виктория в тот момент была невменяема. „В порыве ненависти к президенту, а значит и ко всей стране в целом, Вика тщательно отобрала „фейки“, то есть заведомо недостоверную информацию, хитро проверила её через вражеские источники, трезво оценила слова Конашенкова как ложь и потом опубликовала свои посты, осознавая, что они доступны неопределенному кругу лиц. Но в какой-то из этих моментов она всё же не осознавала свои действия и не могла ими руководить, то есть была в состоянии невменяемости“, — ернически описывала она картину, которую рисовало следствие.

Виктория с адвокатом отбивались от этой экспертизы в суде, требовали вызвать в суд психиатров, чтобы они объяснили, почему сочли Викторию невменяемой. Они надеялись, что суд исключит экспертизу из числа доказательств и назначит новую, но этого не случилось.

В итоге при обследовании в стационаре психиатр „вольно“ истолковал ответы Виктории, рассказывает адвокат. И в своем заключении экспертизы врачи пришли к выводу, что Петрова бывает не способна руководить своими действиями и отвечать за них, да еще и опасна для себя и окружающих. Никакого обоснования своим выводам они в заключении не привели.

В этом случае адвокату стало намного сложнее контролировать, что происходит с подзащитной. „Я по УПК (Уголовно-процессуальному кодексу —Би-би-си) не лишена возможности присутствовать при экспертизе в стационаре. Но она проводится месяц. Врачи наблюдают ее круглосуточно, работают каждый день. Я же не могу тоже лечь на месяц в больницу“, — объяснила Би-би-си Анастасия Пилипенко.

Психиатрам, что важно, даже не нужно доказывать связь диагноза и предполагаемого преступления. „Человек просто от бедности украл продукты в магазине, и у него есть расстройство психики, и все, он отправляется на бессрочное принудительное лечение, — описывает ситуацию Пилипенко. — Эта конструкция позволяет применять эту схему и в политических делах“.

Впрочем, если человека признают невменяемым на момент совершения преступления, это не делает его недееспособным на всю жизнь. То есть, выйдя из больницы, он сможет жить как раньше и принимать решения о своей жизни.

Условия содержания в психиатрической больнице мягче, чем в СИЗО. Впрочем, побывавшие там люди рассказывают о тотальном контроле, которого нет даже в тюрьме.

„Меня засунули в палату и в этот же день дали какие-то таблетки. Я не знаю, что это были за таблетки, но не пить их нельзя было: там прямо при враче надо было пить и рот показывать, — в интервью „Настоящему времени“ (в российском реестре „иноагентов“) рассказывала журналистка издания Sota Анастасия Кашкина, оказавшаяся в психиатрической больнице (сначала добровольно, но когда она захотела покинуть больницу, учреждение обратилось в суд, и девушку оставили там уже принудительно). — Меня в туалет водили под ручку и сидели напротив, смотрели, как я делаю свои дела. В общем, первое, что я увидела, — это чертов фильм ужасов с полным ограничением каких-либо действий. У меня забрали вообще все, мне оставили только пачку влажных салфеток и одну книжку, нарядили в какую-то бабушкину сорочку и дали старый вонючий халат. И пару трусов, которые я периодически просто стирала в раковине“.