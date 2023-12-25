Пропагандист Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. Украинские СМИ утверждают, что его отравили

„В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя“, — написал вечером 24 декабря журналист в своем телеграм-канале.

Издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщает, что российского пропагандиста отравили. Собеседник журналистов в военной разведке утверждает, что состояние Красовского „продолжает ухудшаться“ и „вероятно, последние сообщения в сети он писал уже не сам“. Никаких других подробностей в ГУР не привели.

Источник „Украинской правды“ в украинской разведке также без дополнительных подробностей подтвердил, что Красовского отравили. „Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо“, — сказал он.

Антон Красовский возглавлял „RT Россия“ — русскоязычную дирекцию RT. В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с Красовским из-за того, что он в эфире своей программы „Антонимы“ призвал „топить“ и „жечь“ украинских детей.

Ведущий публично извинился за свои слова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал проверить высказывания Красовского. Позже стало известно, что его ведомство не нашло состава преступления в словах журналиста.

В Украине Красовский заочно приговорен к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду украинцев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.