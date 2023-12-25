ХАМАС заявляет о 70 погибших в результате удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази

Представитель министерства Ашраф Аль-Кудра заявил, что число погибших, вероятно, возрастет, учитывая большое количество людей, проживающих в этом районе.

Израильские военные сказали Би-би-си, что изучают поступившую информацию об ударе.

Первые сообщения об атаке стали появляться вскоре после того, как израильские и арабские СМИ сообщили, что Египет, граничащий с сектором Газа, выдвинул новое предложение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Десятки раненых, как сообщается, были доставлены из Аль-Магази в близлежащую больницу Аль-Акса. На кадрах из госпиталя видно детей с залитыми кровью лицами и лежащие снаружи мешки для трупов.

По словам представителя минздрава Газы Ашрафа Аль-Кудры, в результате удара был разрушен густонаселенный жилой квартал.

Один из местных жителей рассказал, что потерял дочь и внуков в результате удара, добавив, что его семья бежала из северных районов Газы в центр сектора в поисках безопасного места.

„Они жили на третьем этаже одного из зданий. Стена обрушилась на них. Мои внуки, моя дочь, ее муж — все погибли“, — рассказал мужчина.

„Мы все являемся мишенями. Преследуются гражданские лица. Безопасного места нет. Они сказали нам покинуть город Газа — теперь мы приехали в центр сектора, чтобы умереть“, — добавил он.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что „интенсивные“ авиаудары Израиля привели к закрытию основных дорог между Аль-Магази и двумя другими лагерями беженцев — Аль-Бурейджом и Ан-Нусейратом — из-за препятствий „работе машин скорой помощи и спасательных команд“.

В заявлении Би-би-си израильские военные заявили, что получили „сообщения об инциденте в лагере Аль-Магази“.

„Несмотря на проблемы, создаваемые террористами ХАМАС, действующими в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ [Силы обороны Израиля] привержены международному праву, включая принятие практических шагов для минимизации вреда гражданскому населению“, — добавили в ЦАХАЛ.