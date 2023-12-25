БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия(8)
Значение БРИКС растет с увеличением числа членов организации. Насколько эффективной она может быть, составит ли конкуренцию Западу и какова при этом роль России на посту председателя организации?
Аргентина все-таки не будет вступать в БРИКС в начале января 2024 года. Об этом сообщило новое правительство страны в соцсети X (бывший Twitter). Для организации это удар, который она, впрочем, сможет перенести. Ведь ее членами станут пять других стран - из них такие энергетические тяжеловесы, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, а также Египет и Эфиопия, пишет DW.
Своим расширением БРИКС становится более весомой в мировой политике и укрепляет свою роль в качестве голоса Глобального Юга. Вступление новых членов в ряды БРИКС происходит в период председательства в организации России. И когда в октябре 2024 года в Казани на саммите БРИКС Владимир Путин расстелит гостям красную ковровую дорожку, на общей фотографии глав государств и правительств будет в два раз больше участников, чем их было до сих пор.
Нынешняя БРИКС существенно окрепла и выросла за время своего существования - с тех пор, когда банкиры Goldman Sachs в 2001 году впервые применили аббревиатуру БРИК для названия своего инвестиционного фонда. Так на английском языке была обозначена четверка стран - Бразилия, Россия, Индия и Китай.
Впервые лидеры этих государств встретились в 2009 году, а в 2011 году первая африканская страна - ЮАР - вступила в эту организацию, которая с того момента стала называться БРИКС. БРИКС удивителен тем, что несмотря на идеологические различия между странами-участницами - Бразилия, Индия, Южная Африка являются демократиями, а Китай и Россия - авторитарными государствами, это не мешает им прагматично сотрудничать. Даже столкновения между индийскими и китайскими военными за спорную территорию в 2020 году не подорвали БРИКС.
Новые участники - новый конфликтный потенциал
Новые члены БРИКС также несут с собой и новый конфликтный потенциал. Египет и Эфиопия давно спорят по поводу воды реки Нил. Саудовская Аравия и Иран уже десятилетиями борются за лидерство в регионе Персидского залива.
Несмотря на то, что у стран БРИКС различные интересы, минимального консенсуса им удалось достичь, говорит политолог Йоханнес Плагеман (Johannes Plagemann) из Гамбургского аналитического центра GIGA: „Они все желают такой миропорядок, в котором будет меньше доминировать Запад“. Но это не значит, что они враждебны Западу. В БРИКС решения могут приниматься только единогласно. Поэтому ни Китай, ни Россия, ни в будущем Иран не смогут продвигать их нынешнюю позицию. А для большинства стран-членов БРИКС характерна позиция, которую в сентябре озвучил министр иностранных дел Индии: „Индия не является западной страной и не является антизападной страной“.
Членство в БРИКС, объясняет политолог Гюнтер Майхольд (Günter Maihold), не только повышает статус страны в международной политике. Оно предоставляет также шанс избежать необходимости переходить в тот или иной лагерь в ситуации растущей геостратегической конкуренции между Китаем и Россией с одной стороны, и Запада, - с другой.
„С членством в БРИКС становится очевидно, что каждая из стран не хочет следовать коллективной логике сторонников одного из лагерей, но хочет сохранять свою независимую позицию“, - говорит Майхольд, который преподает в Берлинском университете.
Каковы преимущества для России
Признаком такой независимости можно считать то, как Владимира Путина в начале декабря, несмотря на вторжение России в Украину, с огромными почестями принимали у себя будущие члены БРИКС Саудовская Аравия и ОАЭ. И это несмотря на международный ордер на арест президента РФ. В ОАЭ, в Абу-Даби, в момент визита Путина улица, по которой ехал президентский кортеж, была украшена российским флагами, а боевые самолеты разукрасили небо над пустыней в цвета российского триколора. При таком гостеприимстве по отношению к президенту РФ можно было даже усомниться в том, что ОАЭ считаются союзниками США и что в этой стране находятся три американские военные базы.
Председательство в БРИКС и проведение саммита в 2024 году дает России несколько преимуществ, анализирует Плагеман. На внутриполитическом уровне это должно продемонстрировать, что Россия ни в коем случае не изолирована на мировой арене, как этого старается добиться Запад: „А кроме того, для России, по сути, речь идет о том, чтобы экономически не зависеть от Запада, эффективно обходить санкции, выгодно продавать свои ресурсы“.
Уже сейчас даже сторонники Запада внутри БРИКС почти не следуют санкциям против России. Отчасти их воспринимают как сигнал тревоги: ограничения против России и Ирана, заморозка валютных резервов, исключение из международной платежной системы SWIFT привели к поиску - на всякий случай - альтернативы той финансовой системе, в которой доминируют США. Создать настоящую альтернативу сложно и требует времени. Но ОАЭ, например, осуществляют поставки газа и нефти в Индию и Китай, принимая платежи в национальной валюте, а не в долларах.
БРИКС пока не нуждается в собственном секретариате. Но в финансовом секторе у организации есть своя структура - New Development Bank. C принятием в организацию Саудовской Аравии и ОАЭ банк может увеличить свой капитал. Берлинский профессор Майхольд объясняет, что таким образом в распоряжении организации появятся альтернативные финансовые источники для национальных проектов развития, а также возможность оказывать помощь должникам на других, чем типичных для Всемирного банка и МВФ условиях.
Что делать с БРИКС
Плагеман ожидает, что усиление Глобального Юга и относительное ослабление влияния Запада приведет и к другим изменениям. Автор недавно опубликованной книги „Мы не все. Глобальный Юг и высокомерие Запада“ считает, что „будет меньше внимания уделяться идеологической совместимости, соблюдению норм демократии и прав человека, а все участники будут больше концентрироваться на продвижении своих собственных интересов“.
„То, о чем в своих поездках по миру говорит министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - партнерство и сотрудничество на основе общих ценностей, не рассматривается как фундамент отношений, - говорит Майхольд. - На то, что мы пытаемся представлять как порядок, основанный на правилах, страны БРИКС отвечают: не мы устанавливали правила и нет оснований, почему мы должны им следовать или им подчиняться“.
Плагеман выступает за более спокойное отношение к БРИКС. Он предлагает воспринимать организацию как партнера, там где это отвечает интересам дела: „Если крупные международные институты, как ООН, становятся все менее эффективными, оставшиеся группы и институты потенциально должны уметь кооперировать. Наращивать противостояние ни к чему не приведет“.
Майхольд в докладе для берлинского фонда „Наука и политика“ (SWP) сделал конкретное предложение, как добиться того, чтобы БРИКС и Запад начали диалог. Для этого необходимы различные площадки в рамках G7 и БРИКС. Вначале они не должны быть публичными и заниматься теми политическими сферами, которые менее всего затрагивают геополитическую конкуренцию: вопросы климата или здравоохранения.
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