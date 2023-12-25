БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия

Аргентина все-таки не будет вступать в БРИКС в начале января 2024 года. Об этом сообщило новое правительство страны в соцсети X (бывший Twitter). Для организации это удар, который она, впрочем, сможет перенести. Ведь ее членами станут пять других стран - из них такие энергетические тяжеловесы, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, а также Египет и Эфиопия, пишет DW.

Своим расширением БРИКС становится более весомой в мировой политике и укрепляет свою роль в качестве голоса Глобального Юга. Вступление новых членов в ряды БРИКС происходит в период председательства в организации России. И когда в октябре 2024 года в Казани на саммите БРИКС Владимир Путин расстелит гостям красную ковровую дорожку, на общей фотографии глав государств и правительств будет в два раз больше участников, чем их было до сих пор.

Нынешняя БРИКС существенно окрепла и выросла за время своего существования - с тех пор, когда банкиры Goldman Sachs в 2001 году впервые применили аббревиатуру БРИК для названия своего инвестиционного фонда. Так на английском языке была обозначена четверка стран - Бразилия, Россия, Индия и Китай.

Впервые лидеры этих государств встретились в 2009 году, а в 2011 году первая африканская страна - ЮАР - вступила в эту организацию, которая с того момента стала называться БРИКС. БРИКС удивителен тем, что несмотря на идеологические различия между странами-участницами - Бразилия, Индия, Южная Африка являются демократиями, а Китай и Россия - авторитарными государствами, это не мешает им прагматично сотрудничать. Даже столкновения между индийскими и китайскими военными за спорную территорию в 2020 году не подорвали БРИКС.

Новые участники - новый конфликтный потенциал

Новые члены БРИКС также несут с собой и новый конфликтный потенциал. Египет и Эфиопия давно спорят по поводу воды реки Нил. Саудовская Аравия и Иран уже десятилетиями борются за лидерство в регионе Персидского залива.