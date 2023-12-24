ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (669-й день) | Украина впервые отмечает Рождество по григорианскому календарю

Глава Минобороны Украины: демобилизация возможна только после окончания войны. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что о демобилизации военных можно будет говорить только после того, как война закончится. Об этом он сказал в интервью „Суспiльне“. „Слово „демобилизация“ мы можем использовать только после окончания войны“, — сказал Умеров. Он отметил, что так как российская армия продолжает боевые действия, Минобороны Украины нашло решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится на фронте, понять, „какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен“.

Боррель: Путин решил вести войну до полной победы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что президент России Владимир Путин решил продолжать войну до „полной победы“. Об этом он сказал в интервью The Guardian. „Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну — тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время“, — заявил Боррель. По его мнению, Путин „ошибся относительно силы своей армии“ и „возможностей украинского сопротивления“.

Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сбили 14 из 15 дронов.

В Херсоне в результате ночного обстрела погибли четыре человека. Не менее четырех мирных жителей Херсона погибли в результате обстрела, которому подвергли центр города в ночь на воскресенье, 24 декабря, российские войска. Одна из ракет разрушила жилой дом, там погибла пожилая супружеская пара. Еще два тела были обнаружены под завалами в соседнем районе. Сообщается также о девяти раненых, среди которых - один ребенок. Всего по городу был выпущен 71 снаряд.

ISW: сигналы Путина о готовности остановить войну направлены на то, чтобы помешать военной помощи Украине.