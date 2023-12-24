В Херсоне в результате ночного обстрела погибли 4 человека

Не менее четырех мирных жителей Херсона погибли в результате обстрела, которому подвергли центр города в ночь на воскресенье, 24 декабря, российские войска. Одна из ракет разрушила жилой дом, там погибла пожилая супружеская пара. Еще два тела были обнаружены под завалами в соседнем районе. Сообщается также о девяти раненых, среди которых - один ребенок. Всего по городу был выпущен 71 снаряд.