Миграционная реформа, выброшенные вакцины, ограничения для PornHub. Евродайджест: главные события прошедшей недели

Одновременно переговорные группы из Европарламента и Совета ЕС договорились предусмотреть для национальных правительств возможность временно отходить от стандартной процедуры предоставления убежища в ситуациях, когда „мигранты используются третьими странами или враждебными негосударственными субъектами для дестабилизации ЕС“.

Этот механизм будет действовать и в „форс-мажорных обстоятельствах“. На смену разрозненным национальным процедурам предоставления убежища придет общеевропейская, просителям будут предоставляться бесплатные юридические консультации.

Что это значит? Законопроект устанавливает принцип солидарности всех стран ЕС с теми государствами-членами, которые испытывают наибольшую миграционную нагрузку. Каждый год все 27 стран будут формировать фонд взаимопомощи, вклады в которой будут пропорциональны населению и ВВП; их можно будет сделать либо финансово, либо обещанием взять на себя размещение просителя убежища и рассмотрение его заявки.

„Сегодня поистине исторический день, поскольку мы подписали Пакт о миграции и убежище, возможно, самый важный пакет законопроектов этого созыва. Европа получит надежную законодательную базу, одинаковую во всех государствах-членах, работающую и защищающую. Это гуманный и справедливый подход по отношению к тем, кто ищет защиты, строгий по отношению к тем, кто не имеет на это права, и жесткий по отношению к тем, кто эксплуатирует представителей наиболее уязвимых слоев населения“, — прокомментировала соглашение спикер Европарламента Роберта Метсола.

По данным Агентства по безопасности внешних границ (Frontex), в 2023 году в Евросоюз прибыло более 1 млн нелегальных мигрантов, это рекорд за восемь лет. В первую очередь это беженцы из Ирака, Сирии и Афганистана; в эту статистику не входят украинские беженцы, для которых в 2022 году был разработан особый механизм защиты.

Что случилось? В среду Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения по реформе миграционного законодательства и политики предоставления убежища в Евросоюзе. Законопроект предполагает усиление контроля за нелегальными мигрантами, создание механизмов реагирования на кризисные ситуации и введение принципа солидарности между государствами-членами.

В числе новых санкций — запрет на импорт российских алмазов, некоторых видов металлов и сжиженного природного газа, запрет на предоставление ряда IT-услуг российским государственным учреждениям, дополнительный контроль за соблюдением уже введенных ранее ограничений, а также внесение в черный список 61 физического и 86 юридических лиц, в том числе иностранных за помощь в обходе санкций.

Что случилось? В понедельник Совет ЕС утвердил введение очередного пакета ограничений против Кремля — уже двенадцатого после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Для вступления законопроекта в силу его еще должны утвердить на пленарном заседании Европарламента и заседании Совета ЕС. Депутаты обязались принять соответствующее решение до выборов в июне 2024 года.

В своем пресс-релизе организация также отмечает, что в нынешнем виде пакт о миграции не обеспечивает конкретной поддержкой Италию и другие страны, куда прибывае большинство беженцев, усиливает зависимость ЕС от стран-партнеров и подвергает мигрантов существенному риску нарушения их прав со стороны пограничников.

Еще до завершения переговоров предложенный пакет мер критиковали правозащитные организации. „Это соглашение отбросит европейское законодательство о предоставлении убежища на десятилетия назад. Вероятным результатом этого станет рост страданий на каждом этапе пути у человека, ищущего убежище“, — заявила в среду Ив Гедди, директор европейского подразделения Amnesty International.

Также Евросоюз ужесточит правила проверки людей, пытающихся незаконно въехать на территорию ЕС в поисках убежища. Законопроект устанавливает четкую процедуру их идентификации, сбора биометрических данных, оценки состояния здоровья и угрозы национальной и европейской безопасности. Ответственные органы будут обязаны завершить эти проверки в течение семи дней. Рассмотрение самого прошения о предоставлении убежища будет существенно ускорено и станет занимать не более шести месяцев (сейчас оно может длиться несколько лет). Явно необоснованные заявления будут отвергать уже на границе.

Что случилось? В понедельник издание Politico опубликовало свое исследование о невостребованных прививках против COVID-19, которые за последние месяцы были вынужденно уничтожены в Евросоюзе. Журналисты основывают свой анализ на заявлениях властей и сообщениях СМИ из 19 стран ЕС — только там были утилизированы 215 млн доз.

Среди попавших под санкции россиян — Илья Медведев (сын замглавы Совбеза и экс-президента РФ Дмитрия Медведева), жена губернатора Кемеровской области и, по данным журналистов, двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников, глава Башкирии Радий Хабиров и 14 членов Центральной избирательной комиссии РФ, ответственных за проведение „выборов“ на оккупированных территориях Украины. В черный список также попали телеканалы „Царьград“ и „Спас“, компания „Альфастрахование“, движение „Волонтеры Победы“.

Также в координации с G7 власти стран Евросоюза обязались тщательнее отслеживать происхождение закупаемой нефти, чтобы соблюдать установленный ранее ценовой потолок, который российские продавцы научились обходить с помощью „теневого флота“. Среди других решений, принятых в рамках 12-го пакета, — обязательство для компаний, продающих „чувствительные“ товары в третьи страны, включать в контракты пункт о запрете реэкспорта в Россию.

Что это значит? Запрет на импорт российских алмазов введен после согласования этой меры со странами-членами „Большой семерки“, которые ввели аналогичные ограничения: с 1 января 2024 года нельзя будет покупать камни и украшения с ними из РФ, с 1 марта эту меру расширят на камни, обработанные в третьих странах, с 1 сентября — на украшенные ими изделия. Ожидается, что это позволит сократить доходы российского бюджета на 4 млрд евро в год.

„Мы предлагаем мощный набор новых мер, которые еще больше ослабят военную машину России. Наше послание ясно: мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет“, — прокомментировал это решение верховный представитель ЕС по по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В среднем, подсчитали журналисты, каждая страна Евросоюза выбросила 0,7 дозы вакцины от коронавируса на человека. Самый высокий показатель зарегистрирован в Эстонии, где власти утилизировали 1,1 вакцину на человека. В Литве уничтожили почти половину всех приобретенных препаратов.

Что это значит? В 2021 году, напоминает Politico, Евросоюз закупил у Pfizer и BioNTech более 1,1 млрд доз вакцины от коронавируса. „Легко забыть, насколько неопределенной была ситуация в 2021 году, и тогда соглашение с ЕС хвалили. Но как объем, так и сроки его реализации оказались проблематичными“, — отмечают журналисты.

Страны Евросоюза были вынуждены продолжать закупки, даже когда пандемия пошла на спад, а попытки передать невостребованные вакцины третьим странам не увенчались успехом.

Хотя контракт с Pfizer и BioNTech был пересмотрен, он по-прежнему обязывает европейские правительства покупать препараты до 2027 года. В ряде стран ЕС, например, в Румынии, обсуждается возбуждение дел в отношении высокопоставленных чиновников, подозреваемых в чрезмерных закупках вакцины. Подозрения в коррупции высказывались и в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая переписывалась с директором Pfizer незадолго до подписания соглашения.

Латвия, как и некоторые другие страны, не попала в исследование Politico, поскольку власти до недавнего времени не раскрывали информацию об утилизированных вакцинах. Уже после публикации этого материала Национальная служба здравоохранения сообщила, что в Латвии была списана почти каждая пятая из 9,4 млн закупленных доз. Стоимость выброшенных прививок в ведомстве не назвали.

FT: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить пакет помощи Украине

Что случилось? В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские чиновники рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при следующем рассмотрении нового пакета помощи Украине.