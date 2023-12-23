Выборы президента РФ: выдвинут еще один кандидат

Съезд партии „Гражданская инициатива“ в субботу, 23 декабря, выдвинул подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборах президента России. На этом съезде сам Надеждин также вступил в партию „Гражданская инициатива“, сообщается в Telegram-канале партии.

В бюллетень для голосования был внесен только один кандидат. Всего проголосовали 60 делегатов. Голосование было тайным и закрытым. Борис Надеждин подаст заявление о регистрации своей кандидатуры 25 декабря. Кандидату в президенты лучше выдвигаться от официально зарегистрированной партии, чтобы уменьшить порог подписей для участия в выборах с 300 тысяч до 100 тысяч.

Борису Надеждину 60 лет. Он кандидат физико-математических наук. Основал кафедру права МФТИ, возглавлял ее до 2016 года. Был помощником тогдашнего премьер-министра Сергея Кириенко.

Другие кандидаты на выборах президента РФ

Ранее в тот же день съезд КПРФ выдвинул в качестве кандидата на президентский пост 75-летнего Николая Харитонова. Фракция ЛПДР своим кандидатом выбрала лидера партии Леонида Слуцкого. 18 декабря документы для участия в выборах в ЦИК подал действующий президент Владимир Путин.

23 декабря ЦИК не допустил журналистку Екатерину Дунцову к сбору подписей на выборы по формальным причинам.

Голосование на президентских выборах впервые пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

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