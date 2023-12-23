Известный в Украине журналист не вернулся из командировки за рубеж. Его коллеги опасаются, что им могут закрыть выезд

Нехватка личного состава – одна из самых острых проблем, с которой столкнулись ВСУ.

Военные и многие политики говорят о критической важности наращивания мобилизационного резерва и призывают расширить категории лиц, подлежащих мобилизации.

Президент Владимир Зеленский в целом согласен с этим, но намерен сначала добиться согласования ряда вопросов, таких как возраст резервистов, сроки службы, условия демобилизации и других.

Ожидается, что соответствующий законопроект может быть принят Радой еще до конца этого года.

Это может заставить желающих избежать мобилизации действовать быстро.

До сих пор разрешения на выезд за границу журналистам, актерам, писателям, музыкантам выдавало Министерство культуры и информационной политики.

Перед отъездом каждый мужчина пишет расписку, что обязуется вернуться на родину в течение определенного срока.

Таких разрешений во время войны выдается очень много, потому что Украина постоянно нуждается в продвижении своих интересов за рубежом, говорят в министерстве.

В странах Европы часто проходят концерты украинских музыкантов, комиков и писателей. Недавно Национальная опера Украины отправилась на гастроли в Японию и вернулась в полном составе.

Случаи, когда кто-то с таким разрешением не возвращается, единичны, сказали Би-би-си в Министерстве культуры.

Но сейчас многие представители СМИ опасаются, что после истории с Печием количество выдаваемых разрешений значительно сократится, а журналистов-мужчин вообще перестанут выпускать за границу.

„Воспользовался доверием“. История Печия

Алексей Печий – широко известная в Украине медиаперсона.

Ранее он работал в издании „Суспільне“ (Харьков), а последние три года был ведущим и международным обозревателем 24 канала.

Разрешение на выезд из Украины Печий получил на основании его аккредитации на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря.

Он отправился туда в компании многих других журналистов украинских СМИ.