Полиция объяснила длинные очереди на эстонско-российской границе в Нарве(4)
Как поясняет полиция, длинные очереди на эстонско-российской границе в Нарве вызваны тем, что люди едут к близким на праздники, а также тем, что после закрытия границ в Финляндии те, кто раньше пересекал границу там, теперь делают это в Эстонии. Тем не менее, правоохранительные органы не теряют бдительности и держат руку на пульсе.
По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Эрго Соосара, 22 декабря вечером на пограничном переходе Нарва был выдан запрет на въезд 14 гражданам Молдовы, пяти гражданам РФ, одному гражданину Сербии и одному гражданину Таджикистана. „Причинами запрета стало то, что у данных лиц отсутствовали необходимые для въезда в страну документы, они давали неясные объяснения относительно цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был оформлен запрет на въезд, и их отправили обратно в Россию“, - сообщил Соосаар.
Он добавил, что в праздничный период движение на границе стало чуть более интенсивным, и люди, желающие покинуть страну, должны учитывать, что из-за увеличения количества пересекающих границу это может занять больше времени, чем обычно.
Следуют иметь в виду, что помимо людей, которые выезжают из страны на праздники в гости к своим близким, через наш погранпереход границу пересекают и те, кто ранее делал это в Финляндии.
В целом, по словам Соосаара, ситуация на пограничном переходе в Нарве сейчас стабильная, однако полиция внимательно следит за ситуацией и готова реагировать на опасные ситуации.
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