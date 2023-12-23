Полиция объяснила длинные очереди на эстонско-российской границе в Нарве

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Эрго Соосара, 22 декабря вечером на пограничном переходе Нарва был выдан запрет на въезд 14 гражданам Молдовы, пяти гражданам РФ, одному гражданину Сербии и одному гражданину Таджикистана. „Причинами запрета стало то, что у данных лиц отсутствовали необходимые для въезда в страну документы, они давали неясные объяснения относительно цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был оформлен запрет на въезд, и их отправили обратно в Россию“, - сообщил Соосаар.

Он добавил, что в праздничный период движение на границе стало чуть более интенсивным, и люди, желающие покинуть страну, должны учитывать, что из-за увеличения количества пересекающих границу это может занять больше времени, чем обычно.

Следуют иметь в виду, что помимо людей, которые выезжают из страны на праздники в гости к своим близким, через наш погранпереход границу пересекают и те, кто ранее делал это в Финляндии.

В целом, по словам Соосаара, ситуация на пограничном переходе в Нарве сейчас стабильная, однако полиция внимательно следит за ситуацией и готова реагировать на опасные ситуации.

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