Bild: Россия основала авиакомпанию для перевозки мигрантов в Европу

Первый рейс Southwind, по данным газеты, вылетел из Стамбула в Минск в субботу, 23 декабря в 5:20 утра.

На своем сайте Southwind указана как турецкая компания, но журналисты Bild выяснили, что в Турции расположен лишь головной офис компании, а реальное управление осуществляется из России.

Согласно информации на сайте компании, Southwind планирует совершать рейсы из Анталии в Великобританию, Германию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, а также в Израиль, Казахстан, Иран и несколько городов России. В частности, рейсы в Хельсинки планируется начать следующей весной, с начала апреля до конца сентября 2024 года.

Компания осуществляет прямые рейсы из Стамбула в Минск за 195 евро, в то время как нелегальные перевозчики, до сих пор возившие мигрантов в Европу и, в частности, к финской границе, брали с них за свои услуги тысячи евро, пишет YLE.